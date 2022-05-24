В Армении и Азербайджане начали работу по делимитации границ, в Ереване протесты

Лидеры двух стран договорились "продвинуть обсуждение" мирного договора по Нагорно-Карабахскому региону. В ЕС уже заявили об ощутимом прогрессе в этом вопросе.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании Комиссии по делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджаном. Об этом сообщает армянское бюро "Радио Свобода".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Аналогичный указ о создании собственной государственной комиссии по делимитации 23 мая подписал и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Совместное решение об этом главы двух держав приняли в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля.

После 5-часовых переговоров глава Евросовета заявил, что Пашинян и Альхиев решили провести на армяно-азербайджанской границе в ближайшие дни совместное заседание новых комиссий по делимитации и безопасности границ. Также они согласились разблокировать транспортное сообщение и договорились о принципах транзита между западным Азербайджаном и Нахичеваном, а также между разными частями Армении по территории Азербайджана

Позже Мишель написал в своем Twitter о том, что в ходе встрече в Брюсселе был достигнут "ощутимый прогресс".

Трехсторонние переговоры стали третьей очной встречей Альхиева и Пашиняна после обострения ситуации в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Делимитация границ — это процесс определения положения и направлений госграницы между сопредельными странами путем переговоров. Обычно делимитация является частью составления мирных договоров или соглашений об установлении или изменении границ.

Протесты в Ереване

Вместе с тем, в столице Армении продолжаются протесты оппозиции. Участники акций гражданского неповиновения обвиняют премьер-министра страны в односторонних уступках Азербайджану по вопросу Нагорного Карабаха и требует его отставки.

23 мая в Ереване состоялись автопробеги с окраин города по направлению к центру.

Сторонники оппозиции также провели акцию на станции метро "Еритасардакан". Активисты сидели в дверных проемах поезда, не давая дверям закрыться, а составу двинуться со станции.

Участники протестов в течение трех недель держат площадь Франции в центре города закрытой для движения транспорта. Там установили палатки и проводят регулярные митинги.

Напомним, уличные протесты начались в Ереване в апреле после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки относительно требований по статусу Нагорного Карабаха. Митингующие выходят с требованием главы армянского правительства.

Ранее Армения заявляла о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе