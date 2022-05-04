В Армении возобновились уличные протесты: митингующие пытались прорваться к парламенту (видео)

Оппозиция в Ереване продолжает протестовать против уступок Азербайджану. По словам местных журналистов, ситуация возле здания парламента напряженная, а между людьми и полицией произошли стычки.

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В столице Армении третий день подряд продолжаются акции гражданского неповиновения. Сегодня митингующие пришли к зданию парламента, между людьми и полицейскими произошли стычки. Об этом рассказывает корреспондент армянского бюро "Радио Свобода" с места событий.

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Как сообщает издание, в сторону полицейских "полетели бутылки", но потом ситуация успокоилась.

Оппозиция против уступок Азербайджану

Уличные протесты начались в Ереване две недели назад после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки относительно требований по статусу Нагорного Карабаха.

Как считает оппозиция, это означает, что армянское правительство готово пойти на уступки Азербайджану. В связи с этим митингующие выходят на улицы с требованием отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна.

[ + – ] Протесты в Армении

2 мая ситуация в городе обострилась, в городе перекрыли более десяти улиц. Вчера протесты продолжились, полиция задержала десятки митингующих.

Сегодня утром протестующие беспрепятственно двинулись в сопровождении полиции от площади Франции к зданию Национального собрания (парламенту). Возле здания полицейские в защитных шлемах образовали живую стену в несколько рядов. Некоторое время ситуация была спокойной, однако потом среди демонстрантов и сотрудников полиции началась толкотня.

[ + – ] Полиция во время протестов в Ереване

По информации Радио Свобода, ситуация на перекрестке Баграмян-Демирачян остается напряженной.

Другие корреспонденты передают, что оппозиция уже покинула проспект Баграмяна рядом со зданием Национального собрания и перешла на другие улицы города.

[ + – ] Протесты в Армении

За прошедшие два дня сотни участников акций протеста были доставлены в полицейские участки. Число подвергнутых приводу в ходе сегодняшних акций протеста оппозиции в Ереване уже достигло 40 человек.

[ + – ] Протесты в Армении

Напомним, 24 марта Армения заявила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе. По информации армянской стороны, атаки произошли в направлении Аскерана, а бойцы зашли в село Фарух.

Также Фокус писал о том, что позже в Карабахе ввели военное положение.