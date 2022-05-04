У Вірменії відновилися вуличні протести: мітингувальники намагалися прорватися до парламенту (відео)

Опозиція в Єревані продовжує протестувати проти поступок Азербайджану. За словами місцевих журналістів, ситуація біля будівлі парламенту напружена, а між людьми та поліцією відбулися сутички.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У столиці Вірменії третій день поспіль продовжуються акції громадянської непокори. Сьогодні мітингувальники прийшли до будівлі парламенту, між людьми та поліцейськими сталися сутички. Про це розповідає кореспондент вірменського бюро Радіо Свобода з місця подій.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Як повідомляє видання, у бік поліцейських "полетіли пляшки", але потім ситуація заспокоїлася.

Опозиція проти поступок Азербайджану

Вуличні протести розпочалися в Єревані два тижні тому після заяв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що міжнародна спільнота очікує від вірменської сторони зниження планки щодо вимог щодо статусу Нагірного Карабаху.

Як вважає опозиція, це означає, що вірменський уряд готовий піти на поступки Азербайджану. У зв’язку з цим мітингувальники виходять на вулиці з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Миколи Пашиняна.

[ + – ] Протести у Вірменії

2 травня ситуація у місті загострилася, у місті перекрили понад десять вулиць. Вчора протести продовжились, поліція затримала десятки мітингувальників.

Сьогодні вранці протестувальники безперешкодно рушили у супроводі поліції від площі Франції до будівлі Національних зборів (парламенту). Біля будівлі поліцейські у захисних шоломах утворили живу стіну в кілька рядів. Деякий час ситуація була спокійною, проте потім серед демонстрантів і співробітників поліції почалася штовханина.

[ + – ] Поліція під час протестів у Єревані

За інформацією Радіо Свобода, ситуація на перехресті Баграмян-Демірачян залишається напруженою.

Інші кореспонденти передають, що опозиція вже покинула проспект Баграмяна поряд із будівлею Національних зборів і перейшла на інші вулиці міста.

[ + – ] Протести у Вірменії

За минулі два дні сотні учасників акцій протесту було доставлено до поліцейських відділків. Кількість підданих приводу під час сьогоднішніх акцій протесту опозиції в Єревані вже досягло 40 осіб.

[ + – ] Протести у Вірменії

Нагадаємо, 24 березня Вірменія заявила про наступ Азербайджану в Нагірному Карабаху. За інформацією вірменської сторони, атаки сталися у напрямку Аскерана, а бійці зайшли до села Фарух.

Також Фокус писав про те, що пізніше в Карабаху ввели воєнний стан.