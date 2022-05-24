У Вірменії та Азербайджані розпочали роботу з делімітації кордонів, у Єревані протести

Лідери двох країн домовилися "просунути обговорення" мирного договору щодо Нагірно-Карабахського регіону. У ЄС вже заявили про відчутний прогрес у цьому питанні.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав рішення щодо створення Комісії з делімітації та безпеки державного кордону між Республікою Вірменія та Азербайджаном. Про це повідомляє вірменське бюро "Радіо Свобода".

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Аналогічний указ про створення власної державної комісії з делімітації 23 травня підписав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Спільне рішення про це глави двох держав ухвалили під час тристоронньої зустрічі у Брюсселі за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Після 5-годинних переговорів глава Євроради заявив, що Пашинян та Альхієв вирішили провести на вірмено-азербайджанському кордоні найближчими днями спільне засідання нових комісій з делімітації та безпеки кордонів. Також вони погодилися розблокувати транспортне сполучення та домовилися про принципи транзиту між західним Азербайджаном та Нахічеваном, а також між різними частинами Вірменії по території Азербайджану.

Пізніше Мішель написав у своєму Twitter про те, що під час зустрічі в Брюсселі було досягнуто "відчутного прогресу".

Тристоронні переговори стали третьою очною зустріччю Альхієва та Пашиняна після загострення ситуації у Нагірному Карабасі у 2020 році.

Делімітація кордонів — це процес визначення становища та напрямів держкордону між суміжними країнами шляхом переговорів. Зазвичай делімітація є частиною укладання мирних договорів чи угод про встановлення чи зміну кордонів.

Протести у Єревані

Водночас у столиці Вірменії продовжуються протести опозиції. Учасники акцій громадянської непокори звинувачують прем'єр-міністра країни в односторонніх поступках Азербайджану щодо Нагірного Карабаху і вимагають його відставки.

23 травня в Єревані відбулися автопробіги з околиць міста у напрямку до центру.

Прихильники опозиції також провели акцію на станції метро "Ерітасардакан". Активісти сиділи у дверних отворах потяга, не даючи дверям зачинитися, а складу рушити зі станції.

Учасники протестів протягом трьох тижнів тримають площу Франції у центрі міста, закритої для руху транспорту. Там встановили намети та проводять регулярні мітинги.

Нагадаємо, вуличні протести розпочалися в Єревані у квітні після заяв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що міжнародна спільнота очікує від вірменської сторони зниження планки щодо вимог щодо статусу Нагірного Карабаху. Мітингувальники виходять із вимогою глави вірменського уряду.

Раніше Вірменія заявляла про наступ Азербайджану в Нагірному Карабасі.