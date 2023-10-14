У США вважають, що Азербайджан незабаром може почати вторгнення у Вірменію, — Politico

За словами журналістів, Держдепартамент шукає можливості притягнути Азербайджан до відповідальності за військову операцію на території Карабаху.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив американських політиків про те, що протягом кількох тижнів Азербайджан може вдертися до Вірменії. Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, це попередження вказує на глибину занепокоєння адміністрації президента США Джо Байдена операціями Азербайджану в Карабасі та можливістю розширення конфлікту.

Повідомляють, що в телефонній розмові 3 жовтня американські законодавці зажадали від Блінкена вжити заходів проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у відповідь на вторгнення в Карабах у вересні. Держсекретар відповів, що Держдепартамент шукає можливості притягнути Азербайджан до відповідальності і не планує продовжувати дію документа, який дозволяє США надавати військову допомогу Баку. Він додав, що США бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями.

Однак, як ідеться в матеріалі, Блінкен висловив упевненість у триваючих дипломатичних переговорах між Вірменією та Азербайджаном.

"Ще двоє людей підтвердили, що відбувся брифінг щодо ситуації в Азербайджані, але не повідомили подробиць", — зазначили журналісти.

У Держдепі США відмовилися коментувати цю розмову Блінкена із законодавцями, проте заявили, що Штати підтримують територіальну цілісність Вірменії і хочуть, щоб конфлікт з Азербайджаном завершився за допомогою переговорів.

Нагадаємо, що 28 вересня повідомлялося, що "Нагірно-Карабаська Республіка" офіційно припиняє своє існування. Населенню регіону, включно з тими, хто перебуває за межами анклаву, буде надано можливість ознайомитися з умовами реінтеграції, озвученими Азербайджаном.

Потім 5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію, де фактично визнав Нагірний Карабах територією Азербайджану. Європейські лідери заявили, що залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету.