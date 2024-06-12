Российские "миротворцы" покинули территорию Карабаха, — Минобороны Азербайджана (видео)

Российский военный контингент полностью вышел с законной территории Азербайджана. Миротворцы находились в Карабахе почти 4 года.

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В среду, 12 июня, окончательно завершился процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, который временно дислоцировался на территории Карабаха, контролируемый официальным Баку. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Как отмечается, личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию страны.

Контингент россиян располагался здесь с ноября 2020 года после Второй карабахской войны между Арменией и Азербайджаном.

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Общая численность российского миротворческого контингента составляла 1960 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа со стрелковым оружием. Миссия была оснащена 90 бронетранспортерами, 380 единицами автомобильной и специальной техники, 4 вертолетами Ми-8 и столько же Ми-24, 7 БПЛА.

Напомним, в апреле военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал, куда могут попасть "безработные" подразделения, которые выводятся из Карабаха. Поскольку они сформированы на базе 15 отдельного мотострелкового полка ВС РФ, "миротворцев" направят на те же отрезки фронта, где действует этот полк в войне против Украины. То есть, речь может идти о двух направлениях — под Авдеевку или под Лиман.