Ереван уверен, что РФ и Беларусь помогли развязать новую войну в Карабахе, — ISW

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он беседовал с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым перед началом вооруженного конфликта. Политики по итогам переговоров пришли к выводу, что Баку может победить.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян косвенно обвинил Россию в помощи Азербайджану в подготовке ко Второй карабахской войне 2020 года. Но Беларуси армянский лидер предъявляет уже прямые обвинения. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 22 мая.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и президент Азербайджана Ильхам Алиев беседовали перед началом вооруженного конфликта и пришли к выводу, что Азербайджан может одержать победу. Встреча состоялась во время государственного визита Лукашенко в Азербайджан 16-17 мая.

Белорусский политик посетил Физули и Шушу, два населенных пункта, которые азербайджанские войска взяли под контроль во время войны 2020 года.

Пашинян ответил на заявление Лукашенко на сессии вопросов и ответов Национального собрания Армении и правительства, заявив, что белорусский руководитель сказал публично "то, что он метафорически пытался сказать Армении на протяжении четырех лет".

Пашинян добавил, что он знает как минимум две страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые участвовали в подготовке к войне 2020 года, и утверждали, что целью Азербайджана в войне было уничтожение "независимого государства Армения".

Заявление Пашиняна о том, что Россия помогла Азербайджану подготовиться к войне 2020 года и, соответственно, поддержала цель Азербайджана по уничтожению Армении, — это одна из претензий Пашиняна. Ереван пытается отстраниться от политических отношений с РФ в сфере безопасности.

22 мая Пашинян встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и исполняющим обязанности президента Мохаммадом Мохбером. Эта встреча указывает на то, что Иран, возможно, намерен поддерживать позитивные отношения с Арменией на фоне ухудшения отношений Армении и РФ.

Напомним, что официальное объявление о смерти президента Ибрахима Раиси в Иране потрясло собравшихся в священной мечети.

Также сообщалось, что эксперт рассказал, как разбился вертолет Раиси.