НАТО розділилося: одні хочуть "поставити РФ на коліна", інші — підтримувати зв'язки, — NYT

За інформацією журналістів, члени Альянсу погоджуються, що війна в Україні далека від завершення. Деякі країни вважають, що припинення вогню буде важчим за гучну перемогу.

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Країни НАТО розділилися у думках щодо того, як найкраще керувати наступним етапом вторгнення Росії, зіткнувшись з тим, що війна в Україні входить у невизначену фазу. Країни Центральної Європи — Польща та країни Балтії хочуть повного розриву з Москвою і спробувати "поставити Росію на коліна". Проте інші країни вважають, що РФ складно підпорядкувати, а результат її вторгнення буде тяжким. Припинення вогню буде виснажливішим, ніж гучна перемога. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на двох високопосадовців.

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За інформацією журналістів, країни Альянсу бачать різні шляхи розвитку відносин із Росією. У Польщі та країнах Балтії вважають, що все те, що Росія може подати як перемогу, завдасть серйозних збитків європейській безпеці. А такі країни, як Німеччина, Франція і Туреччина, хочуть продовжувати підтримувати контакти з Володимиром Путіним, незважаючи на звинувачення у воєнних злочинах російських військ в Україні.

Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі погоджуються, що війна в Україні далека від завершення. Незважаючи на відступ від української столиці, вони активно просуваються на схід України. А масштабні спроби захоплення розпочнуться за кілька тижнів, після повного перегрупування та поповнення російських військ. Тому є зобов'язання продовжувати надавати Києву озброєння. Майже третина країн Альянсу вже відправили в Україну летальну зброю.

Нагадаємо, 6 квітня президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні розміром $100 млн. Він передбачає надсилання українським військовим нової партії протиракетних комплексів Javelin.

Військовий аналітик Ніл Фергюсон вважає, що війна в Україні може закінчитися у травні. За його словами, воєнні дії можуть припинитися протягом 5 тижнів, тому що російським військовим треба перепочити. Він також зазначив, що більшість війн триває недовго.