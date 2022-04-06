Війна в Україні може припинитися вже на початку травня, — аналітик із США

Американський військовий аналітик Ніл Фергюсон вважає, що війну в Україні можуть припинити протягом п'яти тижнів, оскільки російським військовим потрібен перепочинок.

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Нещодавно Фокус переклав статтю американського військового аналітика Ніла Фергюсона, присвячену можливим сценаріям розвитку російсько-української війни. Розмірковуючи про те, як довго триватиме повномасштабна війна в Україні, Фергюсон пише, що більшість воєн тривають недовго, тому з великою ймовірністю збройний конфлікт скоро припиниться.

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"Більшість війн короткі. Згідно зі статтею Д. Скотта Беннета й Аллана К. Стема III, опублікованою у 1996 році, середня (середньостатистична) війна між 1816 і 1985 роками тривала всього 15 місяців. Більше половини воєн у їхній вибірці (60%) тривали менше шести місяців, а майже чверть (23%) — менше двох. Менше чверті воєн (19%) тривали понад два роки. Так, велика ймовірність, що війна в Україні закінчиться відносно скоро", — пише Фергюсон.

За словами аналітика, Росія важко досягає навіть обмежених перемог в Україні, а Путін навряд чи піде на більш масштабний конфлікт, тому війна припиниться орієнтовно через п'ять тижнів. На той час росіяни або оточать Донбас, або зазнають невдачі.

Експерт вважає, що росіянам потрібно буде дати своїм солдатам перепочинок і мине багато місяців, перш ніж нові війська будуть готові до бою.

Україна переживає 42 день повномасштабної війни. Російські сили продовжують передислокуватися для вторгнення на схід і південь України, відмовившись від наступу на Київ. Триває битва за Маріуполь. А також атака з повітря по всій країні. За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби Повітряні сили ЗСУ знищили 8 ворожих крилатих ракет.