Война в Украине может прекратиться уже в начале мая, — аналитик из США

Американский военный аналитик Нил Фергюсон считает, что войну в Украине могут прекратить в течение пяти недель, так как российским военным нужна передышка.

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Недавно Фокус перевел статью американского военного аналитика Нила Фергюсона, посвященную возможным сценариям развития российско-украинской войны. Рассуждая о том, как долго продлится полномасштабная война в Украине, Фергюсон пишет, что большинство войн длятся недолго, поэтому с большой вероятностью вооруженный конфликт скоро прекратится.

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"Большинство войн коротки. Согласно статье Д. Скотта Беннета и Аллана К. Стэма III, опубликованной в 1996 году, средняя (среднестатистическая) война между 1816 и 1985 годами длилась всего 15 месяцев. Более половины войн в их выборке (60%) длились менее шести месяцев, а почти четверть (23%) – менее двух. Меньше четверти войн (19%) длились более двух лет. Таким образом, велика вероятность, что война в Украине закончится относительно скоро", — пишет Фергюсон.

По словам аналитика, Россия с трудом добивается даже ограниченных побед в Украине, а Путин вряд ли пойдет на более масштабный конфликт, поэтому война прекратится ориентировочно через пять недель. К тому времени русские либо окружат Донбасс, либо потерпят неудачу.

Эксперт считает, что русским нужно будет дать своим солдатам передышку и пройдет много месяцев, прежде чем новые войска будут готовы к бою.

Украина переживает 42-й день полномасштабной войны. Российские силы продолжают передислоцироваться для вторжения на восток и юг Украины, отказавшись от наступления на Киев. Продолжается битва за Мариуполь. А также атака с воздуха по всей стране. По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 8 вражеских крылатых ракет.

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