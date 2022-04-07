НАТО разделился: одни хотят "поставить РФ на колени", а другие — поддерживать связи, — NYT
По информации журналистов, члены Альянса согласны, что война в Украине далека от завершения. Некоторые страны считают, что прекращение огня будет более тяжелым, чем громкая победа.
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Страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего управлять следующим этапом вторжения России, столкнувшись с тем, что война в Украине входит в неопределенную фазу. Страны Центральной Европы — Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с Москвой и попытаться "поставить Россию на колени". Однако другие страны считают, что РФ сложно подчинить, а исход ее вторжения будет тяжелым. Прекращение огня будет более изнурительным, чем громкая победа. Об этом сообщает издание "The New York Times" со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
По информации журналистов, страны Альянса видят разные пути развития отношений с Россией. В Польше и странах Балтии считают, что все то, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. А такие страны, как Германия, Франция и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях российских войск в Украине.
Министры иностранных дел НАТО на встрече согласны, что война в Украине далека от завершения. Несмотря на отступления от украинской столицы, они активно продвигаются на восток Украины. А масштабные попытки захвата начнутся через несколько недель, после полной перегруппировки и пополнения российских войск. Поэтому есть обязательство продолжать предоставлять Киеву вооружение. Около трети стран Альянса уже отправили в Украину летальное оружие.
Напомним, 6 апреля президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине размером $100 млн. Он предусматривает отправку украинским военным новой партии противоракетные комплексы Javelin.
Военный аналитик Нил Фергюсон считает, что война в Украине может закончиться в мае. По его словам, военные действия могут прекратиться в течение 5 недель, потому что российским военным нужно передохнуть. Он также отметил, что большинство войн ведутся недолго.