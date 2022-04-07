НАТО разделился: одни хотят "поставить РФ на колени", а другие — поддерживать связи, — NYT

По информации журналистов, члены Альянса согласны, что война в Украине далека от завершения. Некоторые страны считают, что прекращение огня будет более тяжелым, чем громкая победа.

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Страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего управлять следующим этапом вторжения России, столкнувшись с тем, что война в Украине входит в неопределенную фазу. Страны Центральной Европы — Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с Москвой и попытаться "поставить Россию на колени". Однако другие страны считают, что РФ сложно подчинить, а исход ее вторжения будет тяжелым. Прекращение огня будет более изнурительным, чем громкая победа. Об этом сообщает издание "The New York Times" со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

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По информации журналистов, страны Альянса видят разные пути развития отношений с Россией. В Польше и странах Балтии считают, что все то, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. А такие страны, как Германия, Франция и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях российских войск в Украине.

Министры иностранных дел НАТО на встрече согласны, что война в Украине далека от завершения. Несмотря на отступления от украинской столицы, они активно продвигаются на восток Украины. А масштабные попытки захвата начнутся через несколько недель, после полной перегруппировки и пополнения российских войск. Поэтому есть обязательство продолжать предоставлять Киеву вооружение. Около трети стран Альянса уже отправили в Украину летальное оружие.

Напомним, 6 апреля президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине размером $100 млн. Он предусматривает отправку украинским военным новой партии противоракетные комплексы Javelin.

Военный аналитик Нил Фергюсон считает, что война в Украине может закончиться в мае. По его словам, военные действия могут прекратиться в течение 5 недель, потому что российским военным нужно передохнуть. Он также отметил, что большинство войн ведутся недолго.