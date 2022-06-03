Основатель "Яндекса" оказался под санкциями ЕС: акции компании резко обрушились

На фоне решения Еврокомиссии Аркадий Волож заявил, что покидает пост генерального директора компании.

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В пятницу, 3 июня, вступил в силу шестой пакет ограничений Евросоюза в отношении РФ, а также компаний, граждан и лиц, действующих в интересах российского руководства. В санкционный список попал основатель и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. После публикации документов о новых ограничениях со стороны ЕС акции компании обвалились, а сам ее создатель покинул совет директоров. Об этом пишет издание РБК.

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В ЕС отметили, что Волож работает в секторах экономики, которые обеспечивали существенный доход для российских властей. Также, по данным европейских чиновников, основатель "Яндекса" материально поддерживает российское правительство и несет ответственность за поддержку политики, которая дестабилизирует Украину.

Акционерами и инвесторами компании являются российские государственные банки, такие как "Сбербанк" и ВТБ. Власти РФ могут непосредственно влиять на ее деятельность через Фонд общественных интересов, которому принадлежит "золотая акция" российского технологического гиганта, говорится в документе.

"Яндекс также отвечает за продвижение государственных СМИ и нарративов в результатах поиска, а также за понижение рейтинга и удаление контента, критикующего Кремль, например, контента, связанного с агрессивной войной России против Украины", — отмечается в обосновании санкций против Воложа.

После объявления ограничений в отношении основателя "Яндекса" стоимость акции компании обвалилась — к 15:47 по киевскому времени ценная бумага подешевела на 5,8%, до 1500 рублей. К 16:40 падение составило 14,17% до 1366,4 рубля.

В свою очередь Волож объявил, что покидает совет директоров и должность генерального директора "Яндекса", заверив, что "продолжит помогать компании и ее команде". Решение Европейской комиссии бизнесмен назвал "нелогичным".

Сама компания заявила, что "несправедливые" санкции ЕС в отношении Воложа не повлияет на ее работу.

"Миллионы наших пользователей продолжат искать и находить информацию, пользоваться сервисами такси и доставки товаров, еды и лекарств, смотреть кино, слушать музыку, учиться и делать многое другое с помощью "Яндекса", — говорится в заявлении.

Перестановки в "Яндексе" из-за санкций и войны

Головной структурой "Яндекса" является нидерландское юридическое лицо Yandex N.V. — ее до сегодняшнего дня возглавлял Аркадий Волож. С 2014 года он отошел от руководства российской "дочкой" компании — ООО "Яндекс". В 2017 ее генеральным директором стала Елена Бунина, которая в апреле, предварительно покинув Россию, оставила свой пост из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины.

В 2019 году в нидерландском Yandex N.V. появилась должность главного операционного директора, которую занял руководивший до этого проектом "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян. В середине марта компания объявила о его назначении на пост гендиректора российского "Яндекса" — Худавердян должен был занимать обе должности. Однако почти сразу после этого он попал под санкции ЕС и ушел с постов.

В результате руководителем российского юрлица стал Артем Савиновский. Санкции в отношении него пока введены не были.

Тем временем российские СМИ со ссылкой на окружение уже бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа сообщали, что российский технологический гигант ищет, кому продать свои российские активы. Помимо "Яндекс.Дзена" и "Яндекс.Новостей" речь идет о поисковом и почтовом сервисах, а также платформе "Кинопоиск".

Также известно, что в апреле был отключен один из дата-центров "Яндекса", расположенный в Финляндии и предназначенный для работы с зарубежными компаниями.

Помимо этого мы сообщали о сотрудничестве "Яндекса" с российским интернет-регулятором "Роскомнадзором". По требованию государственного органа компания удалила из поисковой выдачи ссылки на издания "Медуза", "Медиазона" и "Настоящее время". Также в российском поисковике пропали ссылки на запрещенные в РФ социальные сети компании Meta — Facebook и Instagram.

17 мая израильский портал Calcalist со ссылкой на сообщение из закрытого корпоративного чата "Яндекса" сообщил о том, что компания планирует переехать в Израиль и перевезти туда сотни IT-специалистов. Позже в "Яндексе" эту информацию опровергли.