"Яндекс" и Mail.ru удалили ссылки на Instagram и Facebook в поисковиках

Российским пользователям больше не показывают официальные сайты запрещенных соцсетей, но предлагают скачать мобильные предложения.

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Российские сервисы "Яндекс" и "Mail.ru" (принадлежит VK) убрали из поисковой выдачи сайты социальных сетей Instagram и Facebook. Об этом сообщает агентство "ТАСС".

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Если ввести названия запрещенных в РФ соцсетей, то популярные в России поисковые системы предложат ссылки на мобильное приложения в онлайн-магазине Google Play, статью в "Википедии" и сторонние сайты, где можно скачать мессенджеры на Android. "Яндекс" при помощи специальной плашки информирует пользователей о том, что некоторые ссылки удалены из результатов поиска по требованию российского законодательства.

Пресс-служба "Яндекса" объяснила ТАСС, что система автоматически удаляет из поисковой выдачи ссылки на ресурсы, которые государственный регулятор "Роскомнадзор" добавляет в реестр запрещенных сайтов. Ограничения касаются не только основных страниц, но и так называемых "зеркал" — точных копий, размещенных на других серверах, иногда они имеют схожие названия, но разные домены.

В компании VK также заявили, что компания приняла меры в соответствии с законом РФ и предписаниями Роскомнадзора.

21 марта московский суд запретил деятельность Instagram и Facebook в России, обвинив материнскую компанию Meta в экстремизме. Роскомнадзор же заблокировал работу этих социальных сетей на территории страны еще 14 марта.

Исследование компании Mediascope показывает, что с того момента россияне в принципе стали намного меньше сидеть в социальных сетях, среднее время сократилось с 66-72 до 57-58 минут в день, а новым лидером посещаемости стала TikTok. Стоит отметить, что с 24 февраля в России значительно увеличилось пользователей мессенджера Telegram.

Писали также, что 18 апреля "Яндекс" удалил из поисковой выдачи российские издания "Медуза", "Медиазона" и "Настоящее время". Компания объяснила пропажу ссылок требованием "Роскомнадзора", удаление действует только для российских пользователей.

31 марта Совет блогеров потребовал от Instagram компенсации для россиян в размере $1 млрд. Они заявили, что из-за блокировки соцсети многие пользователи потеряли основной источник дохода.