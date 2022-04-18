"Яндекс" удалил из выдачи ссылки на издания "Медуза", "Медиазона" и "Настоящее время"

В редакции издания "Медуза" сообщили, что заметили пропажу ссылок из поисковой системы 18 апреля. В "Яндексе" подтвердили, что сделали это по требованию "Роскомнадзора".

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Российская поисковая система "Яндекс" применила санкции к ряду СМИ. Об этом сообщает издание "Медуза".

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В новости, которая опубликована на сайте издания, сообщается, что пропажа выдачи ссылок на материалы была замечена редакцией 18 апреля. Помимо материалов "Медузы" из поисковой выдачи были удалены ссылки и на такие ресурсы как "Медиазона", "Настоящее время", "Холод" и "Псковская губерния". Такие ограничения были применены только к пользователям из России.

В то же время, в топ-результатах поиска находятся издания, напрямую управляемые федеральными органами РФ: РИА Новости, Первый канал, Gazeta.ru.

Также сообщается, что при попытке найти сайт "Медузы" в "Яндексе" в поисковой выдаче появляется предупреждение "Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ".

В "Яндексе" по запросу "Медузы" подтвердили, что действительно удалили ссылки на ряд изданий по требованию "Роскомнадзора". Этот орган внес "Медузу" в перечень запрещенных ресурсов на территории РФ еще 4 марта.

Ранее Фокус рассказывал, что российское издание "Новая Газета" приостановило работу из-за предупреждения от "Роскомнадзора" 28 марта. Российское ведомство сделало изданию второе предупреждение, что грозит отзывом лицензии СМИ.

Кроме этого, на главного редактора "Новой Газеты" Дмитрия Муратова было совершено нападение в поезде. Спустя время журналист заявил, что в результате нападения в поезде "Москва – Самара" получил ожоги глаз. А виновник перед нападением крикнул фразу "Вот тебе за наших пацанов".