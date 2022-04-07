На главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова напали в поезде (фото)

Спустя время журналист заявил, что в результате нападения в поезде "Москва – Самара" получил ожоги глаз. А виновник перед нападением крикнул фразу "Вот тебе за наших пацанов".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Главный редактор российского издания "Новая Газета" Дмитрий Муратов рассказал о том, что на него напали в поезде "Москва — Самара". Об этом сообщает "Новая Газета".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Инцидент произошел на Казанском вокзале. Деталей нападения Муратов не рассказал, отметив, что получил травму глаз. Неизвестный ворвался в купе, в котором находился журналист и с криком "Муратов, вот тебе за наших пацанов" облил пострадавшего красной краской.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться", — написал Муратов.

Он также опубликовал свое фото и фото вагона после случившегося.

[ + – ] Дмитрий Муратов после атаки в поезде Фото: Новая газета

[ + – ] Дмитрий Муратов атакован в поезде Фото: Новая газета

Отметим, что в конце марта издание "Новая Газета" объявило об остановке работы. Роскомнадзор вынес изданию повторное предупреждение, что по законам РФ грозит отзывом лицензии для СМИ. В "Новой газете" добавили, что свою деятельность издание прекращает до окончания войны РФ против Украины.

Издание "Новая Газета" не входит в пул государственных СМИ и считается "либерально-оппозиционным". При этом, доступ к нему не запрещен в Украине. На самом сайте издания говорится, что журналисты рискуют жизнью, выполняя свою работу. "В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе — запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой", — отмечается в заявлении редакции.

Ранее Фокус сообщал, что российский политик Алексей Навальный был приговорен к 9 годам лишения свободы. Политика обвинили в оскорблении судьи и в мошенничестве на выездном заседании суда в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области,