На головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова напали в потязі (фото)
Згодом журналіст заявив, що внаслідок нападу в потязі "Москва — Самара" отримав опіки очей. А винуватець перед нападом крикнув фразу "Ось тобі за наших пацанів".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Головний редактор російського видання "Нова Газета" Дмитро Муратов розповів про те, що на нього напали в потязі "Москва — Самара". Про це повідомляє "Нова газета".
Інцидент стався на Казанському вокзалі. Деталі нападу Муратов не розповів, зазначивши, що отримав травму очей. Невідомий увірвався в купе, в якому знаходився журналіст, і з криком "Муратов, ось тобі за наших пацанів" облив потерпілого червоною фарбою.
"Облили в купе масляною фарбою з ацетоном. Очі страшенно палить. Потяг Москва-Самара. Масляний запах по всьому вагону. Відправлення затримано вже на 30 хвилин. Спробую відмитися", — написав Муратов.
Він також опублікував своє фото та фото вагону після того, що сталося.
Зазначимо, що наприкінці березня видання "Нова Газета" оголосило про зупинення роботи. Роскомнагляд виніс виданню повторне попередження, що за законами РФ загрожує відкликанням ліцензії для ЗМІ. У "Новій газеті" додали, що свою діяльність видання припиняє до закінчення війни проти України.
Видання "Нова Газета" не входить до пулу державних ЗМІ, його вважають "ліберально-опозиційним". Водночас доступ до нього не заборонений в Україні. На самому сайті видання йдеться, що журналісти ризикують життям, виконуючи свою роботу. "В країні, де влада постійно хоче щось заборонити, зокрема — заборонити говорити правду, мають бути видання, які продовжують займатися справжньою журналістикою", — зазначають у заяві редакції.
Раніше Фокус повідомляв, що російського політика Олексія Навального засуджено до 9 років позбавлення волі. Політика звинуватили в образі судді та у шахрайстві на виїзному засіданні суду у виправній колонії в місті Покров Владимирської області.