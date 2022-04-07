На головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова напали в потязі (фото)

Згодом журналіст заявив, що внаслідок нападу в потязі "Москва — Самара" отримав опіки очей. А винуватець перед нападом крикнув фразу "Ось тобі за наших пацанів".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Головний редактор російського видання "Нова Газета" Дмитро Муратов розповів про те, що на нього напали в потязі "Москва — Самара". Про це повідомляє "Нова газета".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Інцидент стався на Казанському вокзалі. Деталі нападу Муратов не розповів, зазначивши, що отримав травму очей. Невідомий увірвався в купе, в якому знаходився журналіст, і з криком "Муратов, ось тобі за наших пацанів" облив потерпілого червоною фарбою.

"Облили в купе масляною фарбою з ацетоном. Очі страшенно палить. Потяг Москва-Самара. Масляний запах по всьому вагону. Відправлення затримано вже на 30 хвилин. Спробую відмитися", — написав Муратов.

Він також опублікував своє фото та фото вагону після того, що сталося.

[ + – ] Дмитро Муратов після атаки в потязі Фото: Новая газета

[ + – ] Дмитро Муратов атакований у потязі Фото: Новая газета

Зазначимо, що наприкінці березня видання "Нова Газета" оголосило про зупинення роботи. Роскомнагляд виніс виданню повторне попередження, що за законами РФ загрожує відкликанням ліцензії для ЗМІ. У "Новій газеті" додали, що свою діяльність видання припиняє до закінчення війни проти України.

Видання "Нова Газета" не входить до пулу державних ЗМІ, його вважають "ліберально-опозиційним". Водночас доступ до нього не заборонений в Україні. На самому сайті видання йдеться, що журналісти ризикують життям, виконуючи свою роботу. "В країні, де влада постійно хоче щось заборонити, зокрема — заборонити говорити правду, мають бути видання, які продовжують займатися справжньою журналістикою", — зазначають у заяві редакції.

Раніше Фокус повідомляв, що російського політика Олексія Навального засуджено до 9 років позбавлення волі. Політика звинуватили в образі судді та у шахрайстві на виїзному засіданні суду у виправній колонії в місті Покров Владимирської області.