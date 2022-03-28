Російська "Нова газета" повідомила про призупинення роботи через Роскомнагляд

Російське відомство зробило виданню друге попередження, що загрожує відкликанням ліцензії ЗМІ.

Російське видання "Новая газета" припиняє свою діяльність у зв'язку з другим попередженням, винесеним державним регулятором "Роскомнагляд". Про це в понеділок, 28 березня, повідомила редакція ЗМІ на своєму сайті.

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"Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми зупиняємо випуск газети на сайті, у мережах та на папері", — сказано в повідомленні.

У "Новій газеті" додали, що свою діяльність видання припиняє до закінчення війни проти України.

У свою чергу російське агентство ТАРС повідомило, що Роскомнагляд виніс друге попередження виданню за згадку про некомерційну організацію-іноземного агента без відповідного маркування. У якому саме матеріалі це маркування було, не уточнюється.

Відповідно до російського законодавства, два попередження Роскомнагляду на рік загрожують відкликанням ліцензії ЗМІ.

Зазначимо, що вчора, у неділю, 27 березня, було опубліковано бесіду президента України Володимира Зеленського з представниками російських ЗМІ. Редакція "Нової газети" передала свої запитання главі держави через своїх колег. Роскомнагляд попередив російські ЗМІ "про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю", а також заявив про початок перевірки видань, чиї журналісти брали участь у розмові із Зеленським.

Нагадаємо, раніше цього місяця російський регулятор заблокував агрегатор новин Google за інформацію про війну РФ проти України.