Ми готові йти на нейтральний статус України, — Зеленський про переговори з РФ (відео)

Як наголошує президент, за підсумками переговорів має бути підписано та ратифіковано договір, на підставі якого в Україні проведуть референдум про можливі компроміси з РФ.

Україна та Росія на переговорах обговорюють питання про статус російської мови, гарантії безпеки та можливий "нейтралітет". Щодо "денацифікації" та демілітаризації нашої країни — ці ультиматуми РФ у ході діалогу не згадуються. Про це в інтерв’ю російським журналістам заявив український президент Володимир Зеленський.

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За його словами, "денацифікація" та демілітаризація є для нього незрозумілими речами, і Україна не має наміру сідати за стіл переговорів, якщо Росія винесе на порядок денний ці два питання.

Статус російської мови в нашій країні, як зазначає Зеленський, обговорюється з переговорниками з Москви, проте Київ зацікавлений у "договорі про повагу до мов народів-сусідів", який має бути підписаний усіма сусідніми державами.

"У нас багато різних питань, у нас багато меншин, національностей, і цей договір буде достатнім для поваги тих чи інших мов усередині нашої країни. Питання мови, я впевнений, піде з порядку денного, тому що буде вирішено таким договором", — продовжив голова держави у інтерв'ю.

Водночас Зеленський готовий обговорювати без'ядерний та нейтральний статуси України, а також гарантії безпеки, які Київ має отримати в обмін на виконання такого компромісу. Проте, за словами президента, це питання має бути "глибоко опрацьоване", щоб не було ще "одного папірця а-ля Будапештський меморандум".

"Ми готові на нього йти (нейтральний статус — ред.). Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозний договір, який буде підписано... Це я зараз перейду до референдуму. Який буде підписаний там, де пункти гарантій безпеки, усіма гарантами цієї безпеки він обов'язково має бути ратифікований парламентами країн-гарантів, це два. І обов'язково має бути референдум в Україні. Чому? Тому що у нас є закон про референдуми. Ми прийняли його. Зміни того чи іншого статусу... А гарантії безпеки передбачають зміни конституційні", – пояснив президент свою точку зору.

Як зазначив глава держави, референдум про можливі компроміси з РФ може бути проведений протягом кількох місяців, а зміни до Конституції закріплюватимуться щонайменше рік. У ході волевиявлення також братимуть участь біженці, які були змушені покинути свої будинки через масовані обстріли російських військ.

"Домовленість має бути у нас із президентом Путіним. Гарантери нічого підписувати не будуть, якщо у нас стоять війська. Чому я вважаю, що війну можна швидко закінчити — і тягне тільки Путін та його оточення... Тому що... Джонсон, Байден, Дуда, Ердоган? Хто сяде про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде, це неможливо. Тому не треба чекати змін у законі", — підкреслив Зеленський і вказав на необхідність виведення військ РФ з території України.

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Зазначимо, що президент під час інтерв'ю російським журналістам також повідомив, що підрозділи ЗСУ отримали дозвіл на вихід із блокадного Маріуполя. За словами Зеленського, українські військовослужбовці відмовилися від такої пропозиції та заявили, що не можуть кинути поранених та загиблих у місті.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше анонсував можливий референдум щодо компромісів з РФ 21 березня.