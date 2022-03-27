Мы готовы идти на нейтральный статус Украины, — Зеленский о переговорах с РФ (видео)

Как подчеркивает президент, по итогам переговоров должен быть подписан и ратифицирован договор, на основании которого в Украине проведут референдум о возможных компромиссах с РФ.

Украина и Россия на переговорах обсуждают вопрос о статусе русского языка, гарантии безопасности и возможный "нейтралитет". Что касается "денацификации" и демилитаризации нашей страны — эти ультиматумы РФ в ходе диалога не упоминаются. Об этом в интервью российским журналистам заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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По его словам, "денацификация" и демилитаризация являются для него непонятными вещами, и Украина не намерена садиться за стол переговоров, если Россия вынесет на повестку дня эти два вопроса.

Статус русского языка в нашей стране, как отмечает Зеленский, обсуждается с переговорщиками из Москвы, однако Киев заинтересован в "договоре об уважении к языкам народов-соседей", который должен быть подписан всеми соседними государствами.

"У нас много разных вопросов, у нас много меньшинств, национальностей, и этот договор будет достаточным для уважения тех или иных языков внутри нашей страны. Вопрос языка, я уверен, уйдет с повестки, потому что будет решен таким договором", — продолжил глава государства в интервью.

Вместе с этим, Зеленский готов обсуждать безъядерный и нейтральный статусы Украины, а также гарантии безопасности, которые Киев должен получить в обмен на выполнение такого компромисса. Однако, по словам президента, этот вопрос должен быть "глубоко проработан", чтобы не было еще "одной бумажки а-ля Будапештский меморандум".

"Мы готовы на него идти (нейтральный статус — ред.) Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор, который будет подписан… Это я сейчас перейду к референдуму. Который будет подписан там, где пункты гарантий безопасности, всеми гарантами этой безопасности. Он обязательно должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, это два. И обязательно должен быть референдум в Украине. Почему? Потому что у нас есть закон про референдумы. Мы приняли его. Изменения того или иного статуса… А гарантии безопасности предполагают изменения конституционные", — объяснил президент свою точку зрения.

Как отметил глава государства, референдум о возможных компромиссах с РФ может быть проведен в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституцию будут закрепляться минимум год. В ходе волеизъявления также будут участвовать беженцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за массированных обстрелов российских войск.

"Договоренность должна быть у нас с президентом Путиным. Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить — и тянет только Путин и его окружение… Потому что… Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно. Поэтому не надо ждать изменений в законе", — подчеркнул Зеленский и указал на необходимость выведения войск РФ с территории Украины.

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Отметим, что президент в ходе интервью российским журналистам также сообщил, что подразделения ВСУ получили разрешение на выход из блокадного Мариуполя. По словам Зеленского, украинские военнослужащие отказались от такого предложения и заявили, что не могут бросить раненых и погибших в городе.

Напомним, что Владимир Зеленский впервые анонсировал возможный референдум по компромиссам с РФ 21 марта.