Российская "Новая газета" сообщила о приостановке работы из-за Роскомнадзора

Российское ведомство сделало изданию второе предупреждение, что грозит отзывом лицензии СМИ.

Российское издание "Новая газета" приостанавливает свою деятельность в связи со вторым предупреждением, вынесенным государственным регулятором Роскомнадзор. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила редакция СМИ на своем сайте.

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"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге", — сказано в сообщении.

В "Новой газете" добавили, что свою деятельность издание прекращает до окончания войны РФ против Украины.

В свою очередь российское агентство ТАСС сообщило, что Роскомнадзор вынес второе предупреждение изданию за упоминание некоммерческой организации-иностранного агента без соответствующей маркировки. В каком именно материале эта маркировка отсутствовала не уточняется.

Согласно российскому законодательству, два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

Отметим, что вчера, в воскресенье, 27 марта, была опубликована беседа президента Украины Владимира Зеленского с представителями российских СМИ. Редакция "Новой газеты" передала свои вопросы главе государства через своих коллег. Роскомнадзор предупредил российские СМИ "о необходимости отказаться от публикации данного интервью", а также заявил о начале проверки изданий, чьи журналисты участвовали в беседе с Зеленским.

Напомним, ранее в этом месяце российский регулятор заблокировал новостной агрегатор Google News за информацию о войне РФ против Украины.