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"Яндекс" видалив із видачі посилання на видання "Медуза", "Медіазона" та "Настоящее время"

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Яндекс Медуза, Яндекс вилучив із видачі посилання
Фото: habr.com | Пошуковий сервіс "Яндекс" заблокував видачу посилань на нелояльні до влади ЗМІ

У редакції видання "Медуза" повідомили, що помітили зникнення посилань із пошукової системи 18 квітня. У "Яндексі" підтвердили, що зробили це на вимогу Роскомнагляду.

Російська пошукова система "Яндекс" застосувала санкції щодо ЗМІ. Про це повідомляє видання "Медуза".

У новині, яка опублікована на сайті видання, повідомляється, що зникнення видачі посилань на матеріали було помічено редакцією 18 квітня. Крім матеріалів "Медузи", з пошукової видачі були видалені посилання на такі ресурси як "Медіазона", "Настоящее время", "Холод" і "Псковська губернія". Такі обмеження були застосовані лише до користувачів із Росії.

У той же час у топрезультатах пошуку перебувають видання, які безпосередньо керуються федеральними органами РФ: "РІА Новини", "Перший канал", Gazeta.ru.

Також повідомляється, що при спробі знайти сайт "Медузи" в "Яндексі" в пошуковій видачі з'являється попередження "Деякі посилання відсутні в результатах пошуку через вимог законодавства РФ".

У "Яндексі" на запит "Медузи" підтвердили, що дійсно видалили посилання на низку видань на вимогу Роскомнагляду. Цей орган вніс "Медузу" до переліку заборонених ресурсів на території РФ ще 4 березня.

Раніше Фокус розповідав, що російське видання "Нова Газета" призупинило роботу через попередження від Роскомнагляду 28 березня. Російське відомство зробило виданню друге попередження, що загрожує відкликанням ліцензії ЗМІ.

Крім цього, на головного редактора "Нової Газети" Дмитра Муратова було скоєно напад у потязі. Згодом журналіст заявив, що в результаті нападу в поїзді "Москва — Самара" отримав опіки очей. А винуватець перед нападом крикнув фразу: "Ось тобі за наших пацанів".