"Яндекс" та Mail.ru видалили посилання на Instagram і Facebook у пошукових системах

Російським користувачам більше не показують офіційні сайти заборонених соцмереж, але пропонують завантажити мобільні додатки.

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Російські сервіси "Яндекс" та "Mail.ru" (належить VK) прибрали з пошукової видачі сайти соціальних мереж Instagram та Facebook. Про це повідомляє агентство "ТАРС".

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Якщо ввести назви заборонених у РФ соцмереж, то популярні в Росії пошукові системи запропонують посилання на мобільні програми в онлайн-магазині Google Play, статтю у "Вікіпедії" та сторонні сайти, де можна завантажити месенджери на Android. "Яндекс" за допомогою спеціальної плашки інформує користувачів про те, що деякі посилання видалені з результатів пошуку на вимогу російського законодавства.

Пресслужба "Яндексу" пояснила, що система автоматично видаляє з пошукової видачі посилання на ресурси, які державний регулятор "Роскомнагляд" додає до реєстру заборонених сайтів. Обмеження стосуються як основних сторінок, так і так званих "дзеркал" — точних копій, розміщених на інших серверах, іноді вони мають схожі назви, але різні домени.

У компанії VK також заявили, що вжили заходів відповідно до закону РФ та приписів "Роскомнагляду".

21 березня московський суд заборонив діяльність Instagram та Facebook у Росії, звинувативши материнську компанію Meta в екстремізмі. "Роскомнагляд" заблокував роботу цих соціальних мереж на території країни ще 14 березня.

Дослідження компанії Mediascope показує, що відтоді росіяни в принципі стали набагато менше сидіти в соціальних мережах, середній час скоротився з 66-72 до 57-58 хвилин на день, а новим лідером відвідуваності стала TikTok. Варто зазначити, що з 24 лютого в Росії значно побільшало користувачів месенджера Telegram.

Писали також, що 18 квітня "Яндекс" вилучив із пошукової видачі російські видання "Медуза", "Медіазона" та "Сьогодні". Компанія пояснила пропажу посилань вимогою "Роскомнагляду", що видалення діє тільки для російських користувачів.

31 березня Рада блогерів зажадала від Instagram компенсації для росіян у розмірі $1 млрд. Вони заявили, що через блокування соцмережі багато користувачів втратили основне джерело доходу.