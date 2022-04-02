Гендиректор "Яндекса" Елена Бунина покинула свой пост и уехала в Израиль

Бунина заявила, что "не может жить в стране, которая воюет со своими соседями"

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Генеральный директор российской компании "Яндекс" Елена Бунина сообщила, что покидает свой пост. Месяц назад она прилетела в Израиль. Об этом пишет Meduza.

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Елена Бунина, занимающая пост генерального директора российской компании "Яндекс", сообщила, что увольняется и выступила против вторжения ВС РФ в Украину.

Об своем решении и своей позиции Бунина сообщила в письме, которое было опубликовано на внутреннем форуме "Яндекса", и которое оказалось в распоряжении журналистов. Бунина рассказала, что война застала ее за пределами России — она была в отпуске на Кипре. 1 марта Бунина прилетела в Израиль, где весь месяц работала в офисе компании в Тель-Авиве.

[ + – ] Письмо Елены Буниной Фото: Скриншот

"Я не буду возвращаться: не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями", — написала она.

Бунина отметила, что формально будет оставаться гендиректором компании до 15 апреля. "Остальные свои роли буду передавать постепенно. Пока полностью не передам, ронять не буду", — говорится в письме.

Исполняющим обязанности гендиректора "Яндекса" назначен Артем Савиновский, руководитель медиасервисов компании. Он работает в компании с 2008 года, был куратором направлений финансовой отчетности и аналитики, отвечал за выход компании на биржу NASDAQ, а также участвовал в разработке стратегии "Яндекс.Такси". С 2016 года он возглавлял подразделение "Медиасервисы".

Свою должность Савиновский получил после того, как ранее назначенный на пост гендиректора компании Тигран Худавердян оказался под санкциями Евросоюза. "Он покинет пост в нидерландской Yandex N.V.", — объявили в компании. Он также выйдет из совета директоров компании и оставит свои должности в голландских дочерних структурах компании.

В отношении Тиграна Худавердяна Евросоюзом были введены персональные санкции. Ни "Яндекс", ни дочерние предприятия группы компаний в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании пока не попали.

Елена Бунина работала HR-директором "Яндекса" с января 2011 года, а с декабря 2017 года совмещала эту работу с должностью генерального директора.