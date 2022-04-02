Гендиректорка "Яндекса" Олена Буніна залишила свою посаду та поїхала в Ізраїль

Буніна заявила, що "не може жити в країні, яка воює зі своїми сусідами".

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Генеральна директорка російської компанії "Яндекс" Олена Буніна повідомила, що залишає свою посаду. Місяць тому вона прилетіла в Ізраїль. Про це пише Meduza.

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Олена Буніна, яка обіймає посаду генеральної директорки російської компанії "Яндекс", повідомила, що звільняється і виступила проти вторгнення ЗС РФ в Україну.

Про своє рішення і свою позицію Буніна повідомила в листі, який був опублікований на внутрішньому форумі "Яндекса", і який опинився у розпорядженні журналістів. Буніна розповіла, що війна застала її за межами Росії — вона була у відпустці на Кіпрі. 1 березня Буніна прилетіла в Ізраїль, де весь місяць працювала в офісі компанії у Тель-Авіві.

[ + – ] Лист Олени Буніної Фото: Скриншот

"Я не повертатимуся: не можу жити в країні, яка воює зі своїми сусідами", — написала вона.

Буніна зазначила, що формально залишатиметься гендиректоркою компанії до 15 квітня. "Інші свої ролі передаватиму поступово. Поки повністю не передам, упускати не буду", — йдеться у листі.

Виконувачем обов'язків гендиректора "Яндекса" призначено Артема Савіновського, керівника медіасервісів компанії. Він працює в компанії з 2008 року, був куратором напрямів фінансової звітності й аналітики, відповідав за вихід компанії на біржу NASDAQ, а також брав участь у розробці стратегії "Яндекс.Таксі". З 2016 року він очолював підрозділ "Медіасервіси".

Свою посаду Савіновський отримав після того, як раніше призначений на посаду гендиректора компанії Тигран Худавердян опинився під санкціями Євросоюзу. "Він залишить посаду в нідерландській Yandex NV", — оголосили в компанії. Він також вийде з ради директорів компанії та залишить свої посади у голландських дочірніх структурах компанії.

Щодо Тиграна Худавердяна Євросоюзом було запроваджено персональні санкції. Ні "Яндекс", ні дочірні підприємства групи компаній у списки санкцій Євросоюзу, США або Великобританії поки не потрапили.

Олена Буніна працювала HR-директоркою "Яндекса" із січня 2011 року, а з грудня 2017 поєднувала цю роботу з посадою генеральної директорки.