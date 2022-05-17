"Яндекс" пытается распродать все свои активы, - СМИ

Российская компания планирует продать поисковый и почтовый сервисы, "Новости", "Дзен", а также ресурс "Кинопоиск".

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В руководстве крупной российской диджитал-компании "Яндекс" намерены продать российские активы и активно ищут потенциального покупателя. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на окружение основателя компании Аркадия Воложа.

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Сообщается, что в число активов, которые руководители "Яндекса" намерены продать, входят поисковый и почтовый сервисы, а также ресурс "Кинопоиск". Среди потенциальных покупателей такие компании, как "Сбер" и "Ростех".

При этом, в самой компании слухи о продажи части активов пока опровергают.

"Яндекс" не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается "Новостей" и "Дзена", — сообщили представители компании.

Также стало известно, что руководство "Яндекса" планирует развести компанию на два управляющих офиса: российский с центром в Москве, и международный, с центром в Тель-Авиве. Но и эту информацию в компании опровергают.

Отмечается, что ранее представители "Яндекса" уже использовали тактику отрицания слухов, однако спустя несколько дней информация подтверждалась. В частности, это происходило при продаже компании VK сервисов "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Новости".

Дата-центр "Яндекс" отключили от питания в Финляндии

В то же время, российское издание РБК сообщило, что 25 апреля дата-центр компании "Яндекс", располагающийся в Финляндии, был отключен от основного источника электропитания. Причины этого решения не комментируют ни в самой компании, ни в штабе финской "Ilmatar Energy Oy", которая отвечает за поставку электроэнергии.

Центр обработки данных "Яндекса" в городе Мянтсяля — один из пяти дата-центров "Яндекса", который был построен в 2014 году, его используют для работы с зарубежными компаниями. Отключение электроэнергии на объекте может быть связано с позицией руководства "Ilmatar Energy Oy", которое осудило военное вторжение России на территорию Украины. Тогда в финской компании заявили, что расторгнут договор о поставке услуг в том случае, если "Яндекс" попадет в санкционные списки. Однако, российский холдинг пока не был внесен в санкционные реестры. Российские СМИ позже сообщили, что дата-центр снова работает на дизтопливе, на которое пришлось перейти, потому что срок контракта с поставщиком электроэнергии окончился.

Ранее Фокус рассказывал, что "Яндекс" и Mail.ru удалили ссылки на Instagram и Facebook в поисковиках. Российским пользователям больше не показывают официальные сайты запрещенных соцсетей, но предлагают скачать мобильные предложения.

Днем ранее стало известно, что "Яндекс" удалил из выдачи ссылки на издания "Медуза", "Медиазона" и "Настоящее время". В редакции издания "Медуза" сообщили, что заметили пропажу ссылок из поисковой системы 18 апреля. В "Яндексе" подтвердили, что сделали это по требованию "Роскомнадзора".