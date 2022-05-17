"Яндекс" намагається розпродати всі свої активи, — ЗМІ

Російська компанія планує продати пошуковий та поштовий сервіси, "Новини", "Дзен", а також ресурс "Кінопошук".

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У керівництві великої російської діджитал-компанії "Яндекс" мають на меті продати російські активи та активно шукають потенційного покупця. Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на оточення засновника компанії Аркадія Воложа.

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Повідомляють, що до активів, які керівники "Яндексу" мають на меті продати, входять пошуковий та поштовий сервіси, а також ресурс "Кінопошук". Серед потенційних покупців такі компанії, як "Сбер" та "Ростех".

Водночас у самій компанії чутки про продаж частини активів поки спростовують.

"Яндекс" не має на меті продавати перераховані сервіси. Жодних переговорів про це немає. Єдина угода, якою ми займаємося, стосується "Новин" та "Дзена", — повідомили представники компанії.

Також стало відомо, що керівництво "Яндексу" планує розвести компанію на два керівні офіси: російський із центром у Москві, та міжнародний, із центром у Тель-Авіві. Але й цю інформацію в компанії спростовують.

Зазначають, що раніше представники "Яндексу" вже використовували тактику заперечення чуток, проте через кілька днів інформація підтверджувалася. Зокрема, це відбувалося під час продажу компанії VK сервісів "Яндекс.Дзен" та "Яндекс.Новини".

Дата-центр "Яндекс" відключили від живлення у Фінляндії

Водночас російське видання РБК повідомило, що 25 квітня дата-центр компанії "Яндекс", що знаходиться у Фінляндії, відключено від основного джерела електроживлення. Причини цього рішення не коментують ні в компанії, ні в штабі фінської "Ilmatar Energy Oy", яка відповідає за постачання електроенергії.

Центр обробки даних "Яндексу" в місті Мянтсяля — один з п'яти дата-центрів "Яндексу", який побудований у 2014 році, його використовують для роботи із закордонними компаніями. Відключення електроенергії на об'єкті може бути пов'язане з позицією керівництва "Ilmatar Energy Oy", яке засудило воєнне вторгнення Росії на територію України. Тоді у фінській компанії заявили, що розірвано договір про постачання послуг у тому разі, якщо "Яндекс" потрапить у списки санкцій. Проте російський холдинг поки не внесений до санкційних реєстрів. Російські ЗМІ пізніше повідомили, що дата-центр знову працює на дизпаливі, на яке довелося перейти, бо термін контракту з постачальником електроенергії закінчився.

Раніше Фокус розповідав, що "Яндекс" і Mail.ru видалили посилання на Instagram та Facebook у пошукових системах. Російським користувачам більше не показують офіційні сайти заборонених соцмереж, але пропонують завантажити мобільні додатки.

На день раніше стало відомо, що "Яндекс" видалив з видачі посилання на видання "Медуза", "Медіазона" та "Настоящее время". В редакції видання "Медуза" повідомили, що помітили зникнення посилань із пошукової системи 18 квітня. В "Яндексі" підтвердили, що зробили це на вимогу "Роскомнагляду".