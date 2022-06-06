У Зеленского "психическая проблема": глава МИД Венгрии поддержал спикера парламента

По словам Петера Сийярто, украинские политики занимаются провокациями, враньем и очернением Венгрии. Поэтому Ласло Кевер якобы прав, несмотря на возмущение наших граждан.

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Глава венгерского МИДа Петер Сийярто прокомментировал заявление спикера парламента страны Ласло Кевера о том, что у президента Украины Владимира Зеленского психическая проблема, поскольку его просьбы о помощи, обращенные к руководителям других стран, якобы звучат излишне навязчиво. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

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"В последние несколько месяцев в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь раздираемой войной Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить, — отметил венгерский дипломат. — Даже ни разу не сказали спасибо. Исходя из всего этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены".

В свою очередь, МИД Украины после высказываний, прозвучавших в парламенте Венгрии, попросило спикера предоставить справку о его же психическом здоровье. По словам Олега Николенко, в дальнейшем заявления Кевера будут оцениваться в зависимости от вывода, зафиксированного в справке. В украниском МИДе добавили, что венгерский политический истеблишмент публично поливает грязью Украину, пытаясь отбелить преступления Кремля.

Ранее Фокус сообщал, что спикер венгерского парламента заявил, что у президента Зеленского якобы есть "психическая проблема", потому что люди, которые просят о помощи делают это "вежливо и без угроз". По мнению же Ласло Кевера, украинский президент требует и угрожает другим странам.