Министерство иностранных дел Украины требует у спикера венгерского парламента справку о состоянии психического здоровья.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинский дипломат и спикер МИД Олег Николенко прокомментировал слова венгерского политика относительно "психической проблемы" Владимира Зеленского. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке", — отметил Олег Николенко, добавив, что венгерская политическая элита продолжает публично поливать грязью Украину и всячески отбеливать преступления РФ.

"Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", — заключил спикер украинского МИД.

[ + – ] В МИД Украины прокомментировали слова венгерского политика о "психической проблеме" Зеленского

Ранее спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть определенные "психические проблемы", ведь он очень настойчиво просит у мировых лидеров о помощи. Чиновник соседнего государства отметил, что вежливые люди просят о помощи без угроз.

В частности, Кевер добавил, что после окончания российско-украинской войны венгры на Закарпатье могут почувствовать угрозы со стороны украинцев.

Также Фокус писал об опросе, результаты которого показали, что простые венгры, словаки и болгары не обвиняют РФ в войне против Украины.