У МЗС України прокоментували слова угорського політика про "психічну проблему" Зеленського

Міністерство закордонних справ України вимагає у спікера угорського парламенту довідки про стан психічного здоров’я.

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Український дипломат та речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував слова угорського політика щодо "психічної проблеми" Володимира Зеленського. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

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"МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці", — зазначив Олег Ніколенко, додавши, що угорська політична еліта продовжує публічно поливати Україну брудом та всіляко відбілювати злочини РФ.

"Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла", — додав на закінчення речник українського МЗС.

[ + – ] У МЗС України прокоментували слова угорського політика про "психічну хворобу" Зеленського

Раніше спікер угорського парламенту Ласло Кевер заявив, що у президента України Володимира Зеленського наявні певні "психічні проблеми", адже він дуже наполегливо просить у світових лідерів про допомогу. Чиновник сусідньої держави зазначив, що ввічливі люди просять про допомогу без погроз.

Зокрема Кевер додав, що після закінчення російсько-української війни угорці на Закарпатті можуть відчути погрози з боку українців.

Також Фокус писав про опитування, результати якого показали, що пересічні угорці, словаки та болгари не звинувачують РФ у війні проти України.