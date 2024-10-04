Режисер "Людей у чорному" розповів, як метеоризм Вілла Сміта зірвав знімальний процес

Томмі Лі Джонс із розумінням поставився до метеоризму колеги, але щойно йому подали драбину, буквально вискочив із машини.

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Баррі Зонненфельд, режисер культового комедійного бойовика 1997 року "Люди в чорному", розповів, що через Вілла Сміта одного разу довелося зупинити зйомки "приблизно на три години". Про це він розповів у подкасті "Let's Talk Off Camera With Kelly Ripa", пише Variety.

Причиною стало те, що в якийсь момент актор, який знімався разом із Томмі Лі Джонсом, випустив гази.

Інцидент стався під час сцени, де Сміт і Джонс перебувають у машині, що трансформується, яка їде на гіпершвидкості й перевертається. Щоб зняти цю сцену, двоє акторів мали бути "герметично запечатані" в капсулі, що слугувала ультрафутуристичним транспортним засобом для їхніх персонажів, агентів J і K.

"Я кажу: "Увімкни камеру". І я чую, як Вілл Сміт каже: "О, Боже, як шкода. Томмі, як шкода. Базе, принеси драбину". І ви чуєте, як Томмі каже: "Усе гаразд, Вілле. Не турбуйся, Вілле". У будь-якому разі, я не знаю, що сталося, таке?" — згадує Зонненфельд.

Виявилося, під час перевертання капсули Сміт не стримав природний рефлекс.

Інцидент стався під час цього епізоду

"І ось що сталося: Вілл Сміт пукає. Просто деякі люди такі. І ви дійсно не хочете перебувати всередині дуже маленького герметично закритого простору з Віллом Смітом, який пукає. Ви навіть не хочете сидіти поруч із ним на ранчо Діснея. Ми призупинили сцену приблизно на три години. І це неймовірно. Ні, він, знаєте, славний хлопець. Просто він пукає. Деякі пукають, деякі ні", — продовжив режисер.

Хоча Джонс ввічливо відреагував на метеоризм свого колеги по знімальному майданчику, режисер сказав, що актор практично вистрибнув з капсули, коли члени знімальної групи принесли драбину.

Бойовик "Люди в чорному" зібрав $584 мільйони по всьому світу, ставши третім за касовими зборами фільмом 1997 року. У поєднанні з успіхом блокбастера "День незалежності" фільм перетворив Сміта на світову суперзірку.

Згодом Зонненфельд зняв ще два фільми франшизи зі Смітом: "Люди в чорному 2" (2002) і "Люди в чорному 3" (2012). Жоден із них не досягнув касових зборів оригіналу 1997 року. Вілл також з'явився в картині 1999 року "Дикий, дикий Захід", режисером якої був Баррі.

Раніше Фокус писав, що Вілл Сміт втретє стане батьком.