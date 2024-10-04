Режисер "Людей у чорному" розповів, як метеоризм Вілла Сміта зірвав знімальний процес
Томмі Лі Джонс із розумінням поставився до метеоризму колеги, але щойно йому подали драбину, буквально вискочив із машини.
Баррі Зонненфельд, режисер культового комедійного бойовика 1997 року "Люди в чорному", розповів, що через Вілла Сміта одного разу довелося зупинити зйомки "приблизно на три години". Про це він розповів у подкасті "Let's Talk Off Camera With Kelly Ripa", пише Variety.
Причиною стало те, що в якийсь момент актор, який знімався разом із Томмі Лі Джонсом, випустив гази.
Інцидент стався під час сцени, де Сміт і Джонс перебувають у машині, що трансформується, яка їде на гіпершвидкості й перевертається. Щоб зняти цю сцену, двоє акторів мали бути "герметично запечатані" в капсулі, що слугувала ультрафутуристичним транспортним засобом для їхніх персонажів, агентів J і K.
"Я кажу: "Увімкни камеру". І я чую, як Вілл Сміт каже: "О, Боже, як шкода. Томмі, як шкода. Базе, принеси драбину". І ви чуєте, як Томмі каже: "Усе гаразд, Вілле. Не турбуйся, Вілле". У будь-якому разі, я не знаю, що сталося, таке?" — згадує Зонненфельд.
Виявилося, під час перевертання капсули Сміт не стримав природний рефлекс.
"І ось що сталося: Вілл Сміт пукає. Просто деякі люди такі. І ви дійсно не хочете перебувати всередині дуже маленького герметично закритого простору з Віллом Смітом, який пукає. Ви навіть не хочете сидіти поруч із ним на ранчо Діснея. Ми призупинили сцену приблизно на три години. І це неймовірно. Ні, він, знаєте, славний хлопець. Просто він пукає. Деякі пукають, деякі ні", — продовжив режисер.
Хоча Джонс ввічливо відреагував на метеоризм свого колеги по знімальному майданчику, режисер сказав, що актор практично вистрибнув з капсули, коли члени знімальної групи принесли драбину.
Бойовик "Люди в чорному" зібрав $584 мільйони по всьому світу, ставши третім за касовими зборами фільмом 1997 року. У поєднанні з успіхом блокбастера "День незалежності" фільм перетворив Сміта на світову суперзірку.
Згодом Зонненфельд зняв ще два фільми франшизи зі Смітом: "Люди в чорному 2" (2002) і "Люди в чорному 3" (2012). Жоден із них не досягнув касових зборів оригіналу 1997 року. Вілл також з'явився в картині 1999 року "Дикий, дикий Захід", режисером якої був Баррі.
Раніше Фокус писав, що Вілл Сміт втретє стане батьком.