Режиссер "Людей в черном" рассказал, как метеоризм Уилла Смита сорвал съемочный процесс

Томми Ли Джонс с пониманием отнесся к метеоризму коллеги, но как только ему подали лестницу, буквально выскочил из машины.

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Барри Зонненфельд, режиссер культового комедийного боевика 1997 года "Люди в черном", рассказал, что из-за Уилла Смита однажды пришлось остановить съемки "примерно на три часа". Об этом он рассказал в подкасте "Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa", пишет Variety.

Причиной стало то, что в какой-то момент актер, который снимался вместе с Томми Ли Джонсом, выпустил газы.

Инцидент произошел во время сцены, где Смит и Джонс находятся в трансформирующейся машине, которая едет на гиперскорости и переворачивается. Чтобы снять эту сцену, два актера должны были быть "герметично запечатаны" в капсуле, служившей ультрафутуристическим транспортным средством для их персонажей, агентов J и K.

"Я говорю: "Включи камеру". И я слышу, как Уилл Смит говорит: "О, Боже, как жаль. Томми, как жаль. Баз, принеси лестницу". И вы слышите, как Томми говорит: "Все в порядке, Уилл. Не беспокойся, Уилл". В любом случае, я не знаю, что произошло, верно?" – вспоминает Зонненфельд.

Оказалось, во время переворачивания капсулы Смит не сдержал природный позыв.

Инцидент произошел во время этого эпизода

"И вот что произошло: Уилл Смит пукает. Просто некоторые люди такие. И вы действительно не хотите находиться внутри очень маленького герметично закрытого пространства с пукающим Уиллом Смитом. Вы даже не хотите сидеть рядом с ним на ранчо Диснея. Мы эвакуировали сцену примерно на три часа. И это невероятно. Нет, он, знаете ли, славный парень. Просто он пукает. Некоторые пукают, некоторые нет", – продолжил режиссер.

Хотя Джонс вежливо отреагировал на метеоризм своего коллеги по съемочной площадке, режиссер сказал, что актер практически выпрыгнул из капсулы, когда члены съемочной группы принесли лестницу.

Боевик "Люди в черном" собрал $584 миллиона по всему миру, став третьим по кассовым сборам фильмом 1997 года. В сочетании с успехом блокбастера "День независимости" фильм превратил Смита в мировую суперзвезду.

Впоследствии Зонненфельд снял еще два фильма франшизы со Смитом: "Люди в черном 2" (2002) и "Люди в черном 3" (2012). Ни один из них не достиг кассовых сборов оригинала 1997 года. Уилл также появился в картине 1999 года "Дикий, дикий Запад", режиссером которой был Барри.

Ранее Фокус писал, что Уилл Смит в третий раз станет отцом.