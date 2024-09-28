Заснували задовго до Джеймстауна та Роанока: яке місто в США насправді найстаріше

Джеймстаун та Роанок — найвідоміші поселення колонізаторів в Америці, проте вони не найстаріші. Перше місто вихідців з Європи насправді знаходиться у Флориді, а заснували його іспанці.

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Хоча Флорида часто асоціюється з тематичними парками, алігаторами та химерними новинами, вона також є домівкою для Сент-Огастіна, найстарішого постійно заселеного міста в США. Розташований у північно-східній частині штату, Сент-Огастін був заснований у 1565 році, задовго до поселень Роанок і Джеймстаун, які не проіснували до наших часів, пише IFLScience.

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Історик доктор Джей Майкл Френсіс зазначив, що історія США часто починається з наративу про англійську колонізацію, але історія Сент-Огастіна показує, що інша європейська держава відіграла там значну роль. Іспанія, а не Англія, заснувала це історичне місто.

Першим місто вихідців з Європи насправді знаходиться у Флориді, а заснували його іспанці Фото: Вікіпедія

Іспанці намагалися колонізувати Флориду з часів висадки Хуана Понсе де Леона у 1513 році, але їхні зусилля неодноразово зазнавали невдачі. Однак, коли група французьких гугенотів заснувала колонію поблизу сучасного Джексонвіля, Іспанія вирішила діяти.

Король Філіп II відправив адмірала Педро Менендеса де Авілеса в регіон, щоб заснувати іспанське поселення й усунути французів.

Менендес та його флот відпливли з Іспанії 28 червня 1565 року і через два місяці досягли Флориди. Вони висадилися 28 серпня, що збіглося з Днем пам'яті святого Августина, на честь якого назвали місто. До 8 вересня Менендес офіційно оголосив цю територію іспанською.

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Протягом століть Сент-Огастін зазнавав змін в управлінні, переходячи від іспанського до британського правління і врешті-решт ставши частиною Сполучених Штатів. Протягом усіх цих змін місто залишалося постійно заселеним і сьогодні стоїть як нагадування про різноманітну історію ранньої європейської колонізації в Америці.

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