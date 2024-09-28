Основали задолго до Джеймстауна и Роанока: какой город в США на самом деле самый старый

Джеймстаун и Роанок — самые известные поселения колонизаторов в Америке, однако они не самые старые. Первый город выходцев из Европы на самом деле находится во Флориде, а основали его испанцы.

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Хотя Флорида часто ассоциируется с тематическими парками, аллигаторами и причудливыми новостями, она также является домом для Сент-Огастина, старейшего постоянно населенного города в США. Расположенный в северо-восточной части штата, Сент-Огастин был основан в 1565 году, задолго до поселений Роанок и Джеймстаун, которые не просуществовали до наших дней, пишет IFLScience.

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Историк доктор Джей Майкл Фрэнсис отметил, что история США часто начинается с нарратива об английской колонизации, но история Сент-Огастина показывает, что другое европейское государство сыграло там значительную роль. Испания, а не Англия, основала этот исторический город.

Первым город выходцев из Европы на самом деле находится во Флориде, а основали его испанцы Фото: Википедия

Испанцы пытались колонизировать Флориду со времен высадки Хуана Понсе де Леона в 1513 году, но их усилия неоднократно терпели неудачу. Однако, когда группа французских гугенотов основала колонию вблизи современного Джексонвиля, Испания решила действовать.

Король Филипп II отправил адмирала Педро Менендеса де Авилеса в регион, чтобы основать испанское поселение и устранить французов.

Менендес и его флот отплыли из Испании 28 июня 1565 года и через два месяца достигли Флориды. Они высадились 28 августа, что совпало с Днем памяти святого Августина, в честь которого назвали город. К 8 сентября Менендес официально объявил эту территорию испанской.

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На протяжении веков Сент-Огастин претерпевал изменения в управлении, переходя от испанского к британскому правлению и в конце концов став частью Соединенных Штатов. На протяжении всех этих изменений город оставался постоянно заселенным и сегодня стоит как напоминание о разнообразной истории ранней европейской колонизации в Америке.

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