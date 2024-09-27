Перший зі 110 мерів Нью-Йорка: Еріка Адамса звинувачують у корупції та хабарях від Туреччини

Слідство вважає, що Адамс приймав дорогі подарунки від турецьких бізнесменів і відпочивав на курортах задешево. А потім допоміг відкрити Туреччині будівлю консульства на Мангеттені за 300 мільйонів доларів.

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Мер Нью-Йорка Ерік Адамс уже незабаром стане першим зі 110 градоначальників цього міста, якому було висунуто кримінальні звинувачення під час перебування на посаді. Його звинувачують у тому, що він отримав великі хабарі від Туреччини. І навіть відпочив там на 100 тисяч доларів. Мера закликали піти у відставку, але він заявив про невинуватість. Про це повідомляє NBC.

Обшук в особняку Еріка Адамса

В особняку Грейсі, резиденції Еріка Адамса, вже пройшов обшук ФБР. Це сталося після повідомлень, що градоначальнику скоро висунуть кримінальні звинувачення.

Адвокат мера Алекс Спіро все підтвердив і розповів, що ФБР нагрянуло з обшуками в особняк Адамса "у спробі влаштувати спектакль" і забрати в нього телефон.

"Я завжди знав, що якщо я буду відстоювати інтереси жителів Нью-Йорка, то стану мішенню, і я став нею. Якщо мені висунуть звинувачення, я не винен, я буду боротися з цим усіма силами і духом", — повідомив Адамс.

Один із найгучніших корупційних скандалів пов'язаний із самим Адамсом, якого підозрюють у тому, що він, заплющивши очі на застереження пожежної охорони, допоміг Туреччині ввести в експлуатацію багатоповерхову будівлю генерального консульства за 300 мільйонів доларів на острові Мангеттен у самому центрі міста.

Розслідування, проведене прокуратурою США в Мангеттені, було зосереджене на тому, чи була змова Адамса на виборах мера 2021 року з будівельною компанією з Брукліна з метою перекачування іноземних грошей у кампанію через схему підставних донорів.

Еріка Адамса звинувачують у корупції

Влада також запросила інформацію про зв'язки Адамса з Ізраїлем, Китаєм, Катаром, Південною Кореєю та Узбекистаном.

Прокурори Південного округу Нью-Йорка звинувачують Адамса в тому, що він упродовж майже десятиліття приймав розкішні подарунки, зокрема, відпочинок на курортах від багатого бізнесмена і принаймні одного турецького урядового чиновника.

64-річний Адамс, колишній офіцер поліції, який дослужився до звання капітана, отримав безкоштовні авіаквитки та проживання в розкішних готелях на суму понад 100 000 доларів. У 2017 році, будучи главою округу Бруклін, Адамс погодився на проживання з великою знижкою в готелі St. Regis Istanbul, який належав бізнес-леді, яка "прагнула здобути прихильність Адамса", йдеться в обвинувальному висновку.

Хоча Bentley Suite на дві ночі коштував би близько 7 000 доларів, Адамс заплатив менше ніж 600 доларів, йдеться в обвинувальному висновку. Він також не розкрив подробиці поїздки, оскільки був зобов'язаний зробити це як виборна посадова особа. Ймовірна міжнародна схема почалася після того, як Адамс став президентом округу Бруклін у 2014 році, і допомогла забезпечити його успішну мерську кампанію сім років по тому, йдеться в обвинувальному висновку. Вона тривала і цього року, навіть після того, як федеральні офіцери вилучили електронні пристрої Адамса і провели обшук у будинку його головного збирача коштів, згідно з обвинувальним висновком.

"Це була багаторічна схема, спрямована на те, щоб купити прихильність одного-єдиного політика з Нью-Йорка, який перебуває на підйомі", — заявив на пресконференції прокурор США Деміан Вільямс.

Адамс неодноразово заявляв, що не планує йти у відставку, попри розслідування і вчорашні новини, що йому висунуто федеральні звинувачення.

Адміністрація Адамса вже переживає низку відставок високопоставлених чиновників на тлі щонайменше чотирьох федеральних розслідувань.

Федеральні слідчі цього місяця обшукали будинки та вилучили телефони, що належать кільком високопоставленим чиновникам, близьким до Адамса. Комісар поліції Едвард Кабан, який був серед тих, чий телефон було вилучено, подав у відставку 12 вересня.

Якщо ситуація зміниться і Адамс піде у відставку або його усуне з посади губернатор, то його обов'язки виконуватиме громадський захисник міста, яким наразі є Джуман Вільямс. Вільямс, колишній член міської ради, виступав у ролі громадського захисника міста з моменту перемоги на додаткових виборах 2019 року.

Нагадаємо, 2022 року Ерік Адамс прославився, як перший мер, який отримав зарплату в криптовалюті. Перший платіж пройшов через біржу Coinbase і складався із сум в ефіріумі та біткоїнах