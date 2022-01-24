Мер Нью-Йорка вперше отримав зарплату в криптовалюті і прогадав через курс, що впав

Чиновник перевів заробітки в цифрові гроші услід за спортсменами Національної футбольної ліги Америки, які стали масово переходити на криптовалюту.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс став отримувати зарплату у криптовалюті. Перший платіж пройшов через біржу Coinbase і складався із сум в ефіріумі та біткоінах, повідомляє The Vergе.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

На думку чиновника, це допоможе місту створювати робочі місця, покращувати економіку та залишатися магнітом талантів з усього світу.

"Нью-Йорк є центром світу і ми хочемо, щоб він був центром криптовалюти та інших фінансових інновацій", — заявив Адамс.

Зарплата мера Нью-Йорка нараховується кожні два тижні та становить 5900 доларів США. Адамс публічно зголосився отримати наступні три зарплати в цифровій валюті. Його не зупинив навіть спад ринку криптовалют, внаслідок якого біткоїн упав нижче 36 000 доларів — на 47% порівняно з його рекордним максимумом у листопаді.

Варто зазначити, що Ерік Адамс не перша публічна особа в Америці, яка вирішила отримувати зарплату в цифрових знаках. Першими тенденцію встановили гравці Національної футбольної ліги США — одразу сім відомих спортсменів вирішили конвертувати свої заробітки у криптовалюту. Адамс наважився на це у відповідь на заклик криптоентузіаста та засновника інвесткомпанії Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано, який поцікавився, чи знайдуться в США політики, готові приймати криптовалюту як оплату за свою працю.

Нагадаємо, у лютому поточного року адміністрація Джо Байдена планує опублікувати державну стратегію щодо криптовалют. Федеральні регулятори оцінюють ризики та переваги цифрових активів.

Водночас у Росії хочуть заборонити криптовалюти. Російський Центробанк побоюється обвалення економіки країни. Державний регулятор запропонував запровадити відповідальність за випуск та обмін криптовалюти, здійснення платежів за їхньою допомогою, а також на організацію таких операцій та надання послуг по всій території країни. Обмеження стосуються як юридичних, і фізичних осіб.