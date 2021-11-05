Новий мер Нью-Йорка попросив виплачувати йому зарплату в біткоїнах
Мер Маямі Френсіс Суарес підтримав цю ініціативу. Політики у США змагаються один з одним, намагаючись популяризувати криптовалюту в своїх містах.
Новообраний мер міста Нью-Йорк Ерік Адамс написав у Twitter, що хотів би отримувати зарплату у BTC. Так він відповів на заклик криптоентузіаста та засновника інвесткомпанії Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано, який поцікавився, чи знайдуться в США політики, готові приймати криптовалюту як оплату за свою працю, повідомляє bbc.com.
Як написав Ерік Адамс, у Нью-Йорку все робиться із широким розмахом, тому він хоче отримати перші три виплати в біткоїнах, щойно обійме посаду голови міста.
"Нью-Йорк стане центром індустрії криптовалют та інших інноваційних галузей, що швидко ростуть! Просто зачекайте!" — пообіцяв Ерік Адамс.
Згідно з Вікіпедією, зарплата мера становить $225 тис. на рік. Якщо ці дані правильні, то за свою річну зарплату він зможе купити 3,6 BTC (поточний курс становить $61,8 тис. — ред. ), а за три місяці роботи він отримає 0,9 BTC.
2 листопада ініціативу Ентоні Помпліано підтримав і мер Маямі Френсіс Суарес. На своїй сторінці у Twitter він заявив, що отримає наступну зарплату в біткоїнах і стане першим американським політиком, який наважився на таке нововведення.
Як повідомляє Сointribune, посилаючись на газету Miami Herald, Суарес отримує $187,5 тис. на рік, за нинішнім курсом на ці гроші можна купити 3 біткоїни. Суарес сподівається, що його зарплату буде конвертовано в біткоїни за допомогою сервісів Fintech Strike або Bitwage. Заступник мера з інновацій Майк Сарасті заявив про успішне тестування виплати зарплати через Fintech Strike.
Як зазначає The Verge, Маямі мають трохи більше шансів стати криптовалютною столицею США, адже Blockchain.com перемістив свої операції в США з Нью-Йорка в Маямі на початку 2021 року. Крім того, Маямі стало першим містом, яке має власний крипто-токен під назвою Miami Coin, заснований на блокчейні Bitcoin і видобуває нові монети кожні десять хвилин. Кошти, одержані від видобутку монет Маямі, будуть використовуватися на благо міста.
Раніше аналітики банку JPMorgan назвали справедливу ціну біткоїну. На їхню думку, за поточної волатильності криптовалюта має коштувати майже вдвічі дешевше.
Писали також, що інвестор втратив майже $12 млн під час купівлі біткоїну. Шахрай за допомогою фішингової схеми вкрав криптовалюту користувача обмінника Coinbase. Він якось дізнався про угоду та надіслав жертві повідомлення про блокування облікового запису з телефоном, а в подальшій розмові змусив відкрити йому віддалений доступ до гаманців.