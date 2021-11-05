Новий мер Нью-Йорка попросив виплачувати йому зарплату в біткоїнах

Мер Маямі Френсіс Суарес підтримав цю ініціативу. Політики у США змагаються один з одним, намагаючись популяризувати криптовалюту в своїх містах.

Новообраний мер міста Нью-Йорк Ерік Адамс написав у Twitter, що хотів би отримувати зарплату у BTC. Так він відповів на заклик криптоентузіаста та засновника інвесткомпанії Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано, який поцікавився, чи знайдуться в США політики, готові приймати криптовалюту як оплату за свою працю, повідомляє bbc.com.

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Як написав Ерік Адамс, у Нью-Йорку все робиться із широким розмахом, тому він хоче отримати перші три виплати в біткоїнах, щойно обійме посаду голови міста.

"Нью-Йорк стане центром індустрії криптовалют та інших інноваційних галузей, що швидко ростуть! Просто зачекайте!" — пообіцяв Ерік Адамс.

Згідно з Вікіпедією, зарплата мера становить $225 тис. на рік. Якщо ці дані правильні, то за свою річну зарплату він зможе купити 3,6 BTC (поточний курс становить $61,8 тис. — ред. ), а за три місяці роботи він отримає 0,9 BTC.

2 листопада ініціативу Ентоні Помпліано підтримав і мер Маямі Френсіс Суарес. На своїй сторінці у Twitter він заявив, що отримає наступну зарплату в біткоїнах і стане першим американським політиком, який наважився на таке нововведення.

Як повідомляє Сointribune, посилаючись на газету Miami Herald, Суарес отримує $187,5 тис. на рік, за нинішнім курсом на ці гроші можна купити 3 біткоїни. Суарес сподівається, що його зарплату буде конвертовано в біткоїни за допомогою сервісів Fintech Strike або Bitwage. Заступник мера з інновацій Майк Сарасті заявив про успішне тестування виплати зарплати через Fintech Strike.

Як зазначає The Verge, Маямі мають трохи більше шансів стати криптовалютною столицею США, адже Blockchain.com перемістив свої операції в США з Нью-Йорка в Маямі на початку 2021 року. Крім того, Маямі стало першим містом, яке має власний крипто-токен під назвою Miami Coin, заснований на блокчейні Bitcoin і видобуває нові монети кожні десять хвилин. Кошти, одержані від видобутку монет Маямі, будуть використовуватися на благо міста.

[ + – ] Рендер монети Miami Coin Фото: trendsmap.com

Раніше аналітики банку JPMorgan назвали справедливу ціну біткоїну. На їхню думку, за поточної волатильності криптовалюта має коштувати майже вдвічі дешевше.

Писали також, що інвестор втратив майже $12 млн під час купівлі біткоїну. Шахрай за допомогою фішингової схеми вкрав криптовалюту користувача обмінника Coinbase. Він якось дізнався про угоду та надіслав жертві повідомлення про блокування облікового запису з телефоном, а в подальшій розмові змусив відкрити йому віддалений доступ до гаманців.