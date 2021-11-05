Новый мэр Нью-Йорка попросил выплачивать ему зарплату в биткоинах
Мэр Майами Фрэнсис Суарес поддержал эту инициативу. Политики в США соревнуются друг с другом, пытаясь популяризовать криптовалюту в своих городах.
Новоизбранный мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс написал в Twitter, что хотел бы получать зарплату в BTC. Таким образом он ответил на призыв криптоэнтузиаста и основателя инвесткомпании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, который поинтересовался, найдутся ли в США политики, готовые принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои труды, сообщает bbc.com.
Как написал Эрик Адамс, в Нью-Йорке все делается с широким размахом, поэтому он хочет получить первые три выплаты в биткоинах, как только займет пост главы города.
"Нью-Йорк станет центром индустрии криптовалют и других быстрорастущих инновационных отраслей! Просто подождите!", — пообещал Эрик Адамс.
Согласно Википедии, зарплата мэра составляет $225 тыс. в год. Если эти данные верны, то за свою годовую зарплату он сможет купить 3,6 BTC (текущий курс составляет $61,8 тыс., — ред.), а за три месяца работы он получит 0,9 BTC.
2 ноября инициативу Энтони Помплиано поддержал и мэр Майами Фрэнсис Суарес. На своей странице в Twitter он заявил, что получит следующую зарплату в биткоинах и станет первым американским политиком, который решился на такое нововведение.
Как сообщает Сointribune, ссылаясь на газету Miami Herald, Суарес получает $187,5 тыс. в год, по нынешнему курсу на эти деньги можно купить 3 биткоина. Суарес надеется, что его зарплата будет сконвертирована в биткоины с помощью сервисов Fintech Strike или Bitwage. Заместитель мэра по инновациям Майк Сарасти заявил об успешном тестировании выплаты зарплаты через Fintech Strike.
Как отмечает The Verge, у Майами есть чуть больше шансов стать криптовалютной столицей США, ведь Blockchain.com переместил свои операции в США из Нью-Йорка в Майами в начале 2021 года. Кроме того, Майами стал первым городом, имеющим собственный крипто-токен под названием Miami Coin, основанный на блокчейне Bitcoin и добывает новые монеты каждые десять минут. Средства, полученные от добычи монет Майами, будут использоваться на благо города.
Ранее аналитики банка JPMorgan назвали справедливую цену биткоина. По их мнению, при текущей волатильности криптовалюта должна стоить почти в два раза дешевле.
Писали также, что инвестор потерял почти $12 млн при покупке биткоина. Мошенник при помощи фишинговой схемы украл криптовалюту у пользователя обменника Coinbase. Он каким-то образом узнал о сделке и отправил жертве уведомление о блокировке аккаунта с телефоном, а в последующем разговоре заставил открыть ему удаленный доступ к кошелькам.