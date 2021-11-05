Новый мэр Нью-Йорка попросил выплачивать ему зарплату в биткоинах

Мэр Майами Фрэнсис Суарес поддержал эту инициативу. Политики в США соревнуются друг с другом, пытаясь популяризовать криптовалюту в своих городах.

Новоизбранный мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс написал в Twitter, что хотел бы получать зарплату в BTC. Таким образом он ответил на призыв криптоэнтузиаста и основателя инвесткомпании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, который поинтересовался, найдутся ли в США политики, готовые принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои труды, сообщает bbc.com.

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Как написал Эрик Адамс, в Нью-Йорке все делается с широким размахом, поэтому он хочет получить первые три выплаты в биткоинах, как только займет пост главы города.

"Нью-Йорк станет центром индустрии криптовалют и других быстрорастущих инновационных отраслей! Просто подождите!", — пообещал Эрик Адамс.

Согласно Википедии, зарплата мэра составляет $225 тыс. в год. Если эти данные верны, то за свою годовую зарплату он сможет купить 3,6 BTC (текущий курс составляет $61,8 тыс., — ред.), а за три месяца работы он получит 0,9 BTC.

2 ноября инициативу Энтони Помплиано поддержал и мэр Майами Фрэнсис Суарес. На своей странице в Twitter он заявил, что получит следующую зарплату в биткоинах и станет первым американским политиком, который решился на такое нововведение.

Как сообщает Сointribune, ссылаясь на газету Miami Herald, Суарес получает $187,5 тыс. в год, по нынешнему курсу на эти деньги можно купить 3 биткоина. Суарес надеется, что его зарплата будет сконвертирована в биткоины с помощью сервисов Fintech Strike или Bitwage. Заместитель мэра по инновациям Майк Сарасти заявил об успешном тестировании выплаты зарплаты через Fintech Strike.

Как отмечает The Verge, у Майами есть чуть больше шансов стать криптовалютной столицей США, ведь Blockchain.com переместил свои операции в США из Нью-Йорка в Майами в начале 2021 года. Кроме того, Майами стал первым городом, имеющим собственный крипто-токен под названием Miami Coin, основанный на блокчейне Bitcoin и добывает новые монеты каждые десять минут. Средства, полученные от добычи монет Майами, будут использоваться на благо города.

[ + – ] Рендер монеты Miami Coin Фото: trendsmap.com

Ранее аналитики банка JPMorgan назвали справедливую цену биткоина. По их мнению, при текущей волатильности криптовалюта должна стоить почти в два раза дешевле.

Писали также, что инвестор потерял почти $12 млн при покупке биткоина. Мошенник при помощи фишинговой схемы украл криптовалюту у пользователя обменника Coinbase. Он каким-то образом узнал о сделке и отправил жертве уведомление о блокировке аккаунта с телефоном, а в последующем разговоре заставил открыть ему удаленный доступ к кошелькам.