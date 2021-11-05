Должен стоить в 2 раза дешевле: эксперты JPMorgan назвали справедливую цену биткоина

Курс BTC завышен и продолжит рост, если станет более стабильным, — считают финансисты.

Аналитики крупного американского банка JPMorgan Chase определили, сколько на самом деле должен стоить криптовалюта биткоин. Результаты их исследования приводит агентство Bloomberg.

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Согласно отчету экспертов, справедливая цена для BTC на данный момент — $35 тыс., то есть почти в 2 раза меньше актуального курса по данным Coinmarketcap ($62 тыс.). Однако стоимость может вырасти и до $73 тыс. в случае снижения волатильности. Как утверждают аналитики, именно нестабильность курса отпугивает инвесторов от криптовалют.

"Цель биткоина достичь курса в $100 тыс. или выше, — это общепринятый прогноз на 2022 год. Однако такие показатели недостижимы без значительного снижения волатильности. Цифровые активы находятся в многолетнем растущем тренде, но сейчас биткоин выглядит непривлекательно", — отметили аналитики.

В 2022 году представители JPMorgan прогнозируют рост цифровых валют на 15% годовых. По их мнению, биткоин и другие токены подорожают гораздо сильнее недвижимости (12,5%), хедж-фондов (7,5%) и акций (5%), однако банкирам не стоит рекомендовать их клиентам в качестве основного актива.

В октябре JPMorgan представил еще один отчет, в котором опроверг предположения о том, что рост биткоина вызвал запуск первого фьючерсного фонда, привязанного к этой криптовалюте, на Нью-Йоркской фондовой бирже. Аналитики связывают скачок курса с опасением инвесторов по поводу инфляции. Вероятно, многие увидели в биткоине лучшее средство защиты, чем золото. Так или иначе, а 20 октября первая криптовалюта установила новый максимум — более $67 тысяч за токен.

"Этот переток останется неизменным, поддерживая оптимистичный прогноз для биткоина до конца года", — подчеркнули финансисты.

Ранее стратег Bloomberg Майк МакГлоун предсказал рекордный рост биткоина на волне увеличения государственного долга и грозы дефолта в США. По его прогнозу, в четвертом квартале 2021 года BTC войдет в "уникальную фазу".