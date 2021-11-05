Повинен коштувати вдвічі дешевше: експерти JPMorgan назвали справедливу ціну біткоїну

Курс BTC завищений і продовжить зростання, якщо стане стабільнішим, вважають фінансисти.

Аналітики великого американського банку JPMorgan Chase визначили, скільки насправді має коштувати криптовалюта біткоїн. Результати їхнього дослідження наводить агентство Bloomberg.

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Згідно зі звітом експертів, справедлива ціна для BTC наразі — $35 тис., тобто майже вдвічі менше за актуальний курс за даними Coinmarketcap ($62 тис.). Проте вартість може зрости і до $73 тис. у разі зниження волатильності. Як стверджують аналітики, саме нестабільність курсу відлякує інвесторів від криптовалюти.

"Мета біткоїну досягти курс в $100 тис. або вище, — це загальноприйнятий прогноз на 2022 рік. Однак, такі показники недосяжні без значного зниження волатильності. Цифрові активи в тренді, що зростає багаторічно, але зараз біткоїн виглядає непривабливо", — зазначили аналітики.

У 2022 році представники JPMorgan прогнозують зростання цифрових валют на 15% річних. На їхню думку, біткоїн та інші токени подорожчають набагато сильніше за нерухомість (12,5%), хедж-фонди (7,5%) та акції (5%), проте банкірам не варто рекомендувати їх клієнтам як основний актив.

У жовтні JPMorgan представив ще один звіт, у якому спростував припущення про те, що зростання біткоїну викликало запуск першого ф'ючерсного фонду, прив'язаного до цієї криптовалюти, на Нью-Йоркській фондовій біржі. Аналітики пов'язують стрибок курсу з побоюванням інвесторів щодо інфляції. Мабуть, багато хто побачив у біткоїні кращий засіб захисту, ніж золото. Так чи інакше, а 20 жовтня перша криптовалюта встановила новий максимум — понад 67 тисяч доларів за токен.

"Це перетікання залишиться незмінним, підтримуючи оптимістичний прогноз для біткоїну до кінця року", — підкреслили фінансисти.

Раніше стратег Bloomberg Майк МакГлоун передбачив рекордне зростання біткоїну на хвилі збільшення державного боргу та загрози дефолту в США. За його прогнозом, у четвертому кварталі 2021 року BTC увійде в "унікальну фазу".