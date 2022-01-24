Оцінюють ризики: Білий дім готує держстратегію щодо криптовалют

Підвищена увага адміністрації президента США Джо Байдена до криптовалют пов'язана з широким інтересом споживачів до ринку.

У лютому поточного року адміністрація Джо Байдена планує опублікувати державну стратегію щодо криптовалют. Федеральні регулятори оцінюють ризики та переваги цифрових активів. Як повідомляє видання Bloomberg, високопосадовці адміністрації Байдена вже провели кілька нарад з цього питання.

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В останні кілька років федеральні агентства застосовували різний підхід до цифрових активів, і команда Байдена стикається з тиском, щоб очолити це питання. У галузі часто нарікають на відсутність ясності у правилах США, а інші побоюються, що прийняття Китаєм та іншими країнами монет, що підтримуються державою, може загрожувати долару. Очікується, що адміністрація зважить на можливість випуску США монети, що підтримується державою (цифрової валюти центрального банку або CBDC).

Біткоїн та інші криптовалюти обвалилися на тлі можливої заборони майнінгу в Європі, США та РФ. Так, згідно з ресурсом Bitstamp, вартість 1 біткоїну за даними на 18:00 24 січня — 34 319 доларів. BTC продовжує зниження з листопада, коли досяг рекордної ціни $69 тис.

Нагадаємо, все більше країн і регіонів забороняють майнінг біткоїну. Нещодавно відповідні заходи вжили Казахстан, Іран, Абхазія, Косово, влада Євросоюзу також замислилася про обмеження.