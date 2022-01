США та ЄС слідують за Китаєм: біткоїн та інші токени впали на тлі можливої заборони

Регулятори вимагають повністю заборонити майнінг або перейти на екологічні принципи роботи.

Біткоїн, Ethereum та інші криптовалюти обрушилися на тлі можливої заборони майнінгу в Європі, США та РФ. Про це свідчать дані аналітичного сервісу Coingecko.

Як змінився курс криптовалют

Станом на ранок 21 січня курс біткоїну становить $38,9 тис. — це мінімум із серпня 2021 року. За останню добу він упав на 7%, хоча 20 січня торгувався на рівні $43 тис. Ринкова капіталізація першої криптовалюти знизилася до $737 589 599 844, а обсяг торгів за 24 години склав понад $29 млрд. BTC продовжує зниження з листопада, коли досягла рекордної ціни у $69 тис. порівняно з цим максимумом курс знизився на 46%.

Друга за величиною криптовалюта "Ефіріум" (Ethereum) за добу впала на 8,5% і зараз оцінюється у $2 874 (напередодні досягала $3 257). Її капіталізація становить $342 746 387 116. Інші популярні криптовалюти також значно подешевшали:

Cardano — $1,24 (-8,8%);

Solana — $129,69 (-8,5%);

XRP — $0,69 (-7,3%);

Terra — $78,06 (-4,9%);

Polkadot — $22,4 (-8,8%);

Dogecoin — $0,153 (-6,9%);

Avalanche — $76,32 (-9,5%);

Shiba Inu — $0,00002578 (-7%).

За даними сайту CoinMarketCap, за день світова капіталізація криптовалюту скоротилася майже на 8%, і зараз становить $1,83 трлн. При цьому за 24 години обсяг торгів зріс на 43,55% ($100,74 млрд).

ЄС, США та Росія проти майнінгу

Здешевлення криптовалюти сталося на тлі того, як державні регулятори різних країн один за одним почали пропонувати заборонити майнінг і використання криптовалюти. Як писав Фокус, напередодні запровадити обмеження запропонував Центральний банк Росії, який заявив про великі ризики для рубля та реальної економіки. Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що згодом інвестори та холдери знайдуть спосіб обійти заборони, тому приводу для паніки немає.

Тим часом, Європейське управління цінних паперів і ринків вимагає терміново заборонити майнінг криптовалют за принципом Proof of Work, коли розмір видобутку залежить від потужності обладнання конкретної "ферми". В інтерв'ю Financial Times віцеголова відомства Ерік Теден запропонував майнерам перейти на більш екологічний і потенційно ефективніший принцип Proof of Stake. У такому разі велика кількість майнінг-ферм виявиться марною і перестануть витрачати величезну кількість енергії.

Подібні заходи планують вжити й у США. Як пише The Verge, 18 січня в Конгресі провели слухання та обговорили, як зробити криптовалюти екологічнішими на тлі зростання майнінгу біткоїнів. Політики запропонували два основні варіанти: використання відновлюваних джерел енергії та перехід на більш економні блокчейни.

Експерти, які виступили на слуханні, заявили, що майнінг криптовалюти може використати відновлювані джерела енергії і цим розвивати "зелену" енергетику в США. Проблема із сонячними та вітряними електростанціями полягає в тому, що вони виробляють непостійну кількість енергії — залежно від погоди її буває іноді надто мало або надто багато. Як вважають деякі фахівці, майнери можуть використовувати надмірну відновлювану енергію, яка інакше просто зникає, бо її нема де зберігати.

У 2021 році США де-факто стали головним зосередженням майнінгу після запровадження заборони в Китаї. Експерти вважають, що майнінговий бум може викликати критичні наслідки для і без того перевантаженої енергосистеми та зірвати всі спроби Білого дому щодо покращення клімату.

Раніше писали, як масштабні протести в Казахстані вплинули на ринок криптовалют. Після заборони в США багато майнерів переїхали в сусідню країну, де під час кризи повністю відключили інтернет.