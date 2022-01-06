Біткоїн впав, майнінг скоротився: як криза в Казахстані вплинула на крипторинок

На Казахстан припадає близько 18% всього хешрейту біткоїну, проте майнери втратили можливість видобувати криптовалюту через відключення інтернету.

Велика частка майнінг-ферм зупинилася, а курси криптовалют впали на фоні революції в Казахстані. Про це повідомляє видання РБК.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

5 січня під час масових протестів у Казахстані влада повністю відключила інтернет, зокрема мобільний, тому майнінг-ферми втратили доступ до блокчейн-мережі. Як повідомив аналітик The Block Ларрі Чермак у Twitter, через кілька годин на 12% знизився загальний хешрейт біткоїну — обчислювальна потужність пристроїв, які видобувають криптовалюту. На Казахстан припадає приблизно 18,1% світового видобутку BTC.

У ніч на 6 січня 2022 року вартість біткоїну обрушилася до $42,5 тис. За даними Coinmarketcap, на момент написання матеріалу криптовалюта торгувалася на рівні $43,2. Сервіс показує, що за останню добу значно знизився курс інших топових криптовалют, таких як Ethereum (-9,27%), Binance Coin (-8,07%), Solanа (-11,6%), Cardano (-8,51) %), XRP (-8,17%), Terra (-9%), Polkadot (-11,04%).

Незадовго до цього аналітичний сервіс BitMEX Research попереджав, що криза в Казахстані може призвести до падіння хешрейту першої криптовалюти. Як висловили припущення експерти, небезпечна обстановка всередині країни загрожує ще однією масовою міграцією майнерів.

Влітку 2021 року багато криптоздобувачів криптовалюти вивезли свої потужності з Китаю, уряд якого ввів жорсткі заходи проти майнерів. За даними Financial Times, понад 87,8 тис. майнінг-ферм перевезли до Казахстану. Як підрахували співробітники Кембриджського університету у своєму дослідженні, ця країна опинилася на другому місці з видобутку біткоїну після США. Видання Interesting Engineering пише, що через майнер-споживання електроенергії в Казахстані зросло на 8% порівняно з початком 2021 року, через дефіцит навіть сталося віялове вимкнення електрики.

Як повідомляє Сoindesk, лише за ф'ючерсами, пов'язаними з BTC, трейдери зазнали збитків у розмірі $317 млн, причому 87% цих позицій робили ставку на підвищення ціни. Зниження курсу біткоїну негативно вплинуло і на ринок альткоїнів, адже протягом доби на біржі ліквідували понад 200 тис. позицій. Найбільше постраждали інвестори на криптовалютній біржі OKEx, що втратили $241 млн. А трейдери на Binance зазнали збитків у розмірі $236 млн. Сoindesk пов'язує падіння не з подіями в Казахстані, а з публікацією протоколу засідання Федеральної резервної системи США на $8,3 млн.

2 січня перші протести в Казахстані спалахнули в Мангістауській області через підвищення цін на газ і бензин, проте незабаром вони охопили багато міст країни. Влада намагалася розігнати демонстрантів силами правоохоронців, після чого громадяни вимагали відставки уряду. Зниження цін на газ не знизило напруги.

6 січня стало відомо, що в місті Алмати розпочалася антитерористична операція з організації порядку. На центральну площу прибули озброєні силовики та бронетехніка. Міська поліція повідомила про знищення десятків радикалів, які штурмували поліцейський департамент.