Биткоин рухнул, майнинг сократился: как кризис в Казахстане повлиял на крипторынок

На Казахстан приходится около 18% всего хешрейта биткоина, однако майнеры потеряли возможность добывать криптовалюту из-за отключения Интернета.

Большая доля майнинг-ферм остановились, а курсы криптовалют рухнули на фоне революции в Казахстане. Об этом сообщает издание РБК.

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5 января во время массовых протестов в Казахстане власти полностью отключили интернет, в том числе мобильный, поэтому майнинг-фермы потеряли доступ к блокчейн-сети. Как сообщил аналитик The Block Ларри Чермак в Twitter, спустя несколько часов на 12% снизился общий хешрейт биткоина — вычислительная мощность устройств, добывающих криптовалюту. На Казахстан приходится примерно 18,1% глобальной добычи BTC.

В ночь на 6 января 2022 года стоимость биткоина обрушилась до $42,5 тыс. По данным Coinmarketcap, на момент написания материала криптовалюта торговалась на уровне $43,2. Сервис показывает, что за последние сутки значительно снизился курс других топовых криптовалют, таких как Ethereum (-9,27%), Binance Coin (-8,07%), Solanа (-11,6%), Cardano (-8,51%), XRP (-8,17%), Terra (-9%), Polkadot (-11,04%).

Незадолго до этого аналитический сервис BitMEX Research предупреждал, что кризис в Казахстане может привести к падению хешрейта первой криптовалюты. Как предположили эксперты, опасная обстановка внутри страны грозит еще одной массовой миграцией майнеров.

Летом 2021 года многие криптодобытчики криптовалюты вывезли свои мощности из Китая, правительство которого ввело жесткие меры против майнеров. По данным Financial Times, более 87,8 тыс. майнинг-ферм перевезли в Казахстан. Как подсчитали сотрудники Кембриджского университета в своем исследовании, эта страна оказалась на втором месте по добыче биткоина после США. Издание Interesting Engineering пишет, что из-за майнеров потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 8% по сравнению с началом 2021 года, из-за дефицита даже произошло веерное отключение электричества.

Как сообщает Сoindesk, только по фьючерсам, связанными с BTC, трейдеры понесли убытки в размере $317 млн, причем 87% этих позиций делали ставку на повышение цены. Снижение курса биткоина негативно повлияло и на рынок альткоинов, ведь за сутки на бирже ликвидировали более 200 тыс. позиций. Больше всего пострадали инвесторы на криптовалютной бирже OKEx, потерявшие $241 млн. А трейдеры на Binance понесли убытки в размере $236 млн. Сoindesk связывает падение не с событиями в Казахстане, а с публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы США, согласно которому ведомство будет сокращать свой баланс на $8,3 млн.

2 января первые протесты в Казахстане вспыхнули в Мангистауской области из-за повышения цен на газ и бензин, однако вскоре они охватили многие города страны. Власти пытались разогнать демонстрантов силами правоохранителей, после чего граждане потребовали отставки правительства. Снижение цен на газ не снизило напряжение.

6 января стало известно, что в городе Алматы началась антитеррористическая операция по обеспечению порядка. На центральную площадь прибыли вооруженные силовики и бронетехника. Городская полиция сообщила об уничтожении десятков радикалов, которые штурмовали полицейский департамент.