У парламенті Абхазії ексмер Сухумі відкрив стрілянину: один депутат загинув (фото)

Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час суперечки Адгур Харазія вистрелив і поранив Кана Кварчію. Вахтанг Голандзія, який намагався їх розборонити, дістав смертельне поранення.

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У будівлі парламенту невизнаної республіки Абхазія сталася стрілянина, в результаті якої загинув депутат Вахтанг Голандзія. Опозиціонер Кан Кварчія дістав поранення. Інцидент стався під час обговорення законопроєкту про заборону майнінгу криптовалюти. Про це повідомив місцевий Telegram-канал АМРА-life у четвер, 19 грудня.

За попередніми даними, конфлікт виник між депутатами Адгуром Харазія та Каном Кварчією. Під час словесної перепалки Харазія дістав вогнепальну зброю і почав стріляти у Кварчію. Депутат Вахтанг Голандзія намагався втрутитися, щоб зупинити конфлікт, але отримав смертельне поранення.

Вахтанг Голандзія Фото: АМРА-life / Telegram

Кан Кварчія отримав вогнепальне поранення у плече та волосисту частину голови. Наразі він перебуває в операційній, де йому надає допомогу команда хірургів.

За словами виконувача обов’язків головного лікаря сухумської Республіканської лікарні Еріка Хатхуа, Голандзію привезли у критичному стані. Попри негайну госпіталізацію та спроби реанімації, медикам не вдалося врятувати його життя.

Підозрюваний Адгур Харазія, колишній мер Сухумі, втік із місця події. За словами виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ Абхазії Роберта Киута, на його пошуки направлена слідчо-оперативна група.

Адгур Харазія Фото: З відкритих джерел

Адгур Харазія має кримінальне минуле, пише "Ехо Кавказу". У 2020 році його затримували за звинуваченням у навмисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя, а також за незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї. Тоді він поранив співробітника адміністрації центрального ринку Сухумі.

Російський Telegram-канал Baza зазначає, що в Абхазії дуже гостро стоїть питання з майнінгом (процес створення нових структур, необхідних для функціонування криптовалюти, — ред.). Невизнаній республіці катастрофічно не вистачає електрики. Дефіцит електроенергії різко зріс після дозволу у 2019 році майнінгу криптовалюти та відтоді лише зростає щороку. Водночас кількість легальних та нелегальних майнінгових ферм постійно збільшується.

Нагадаємо, 16 листопада "президент" Абхазії Аслан Бжанія заявив про переворот, після того, як у Сухумі почалися протести проти угоди з Росією.

19 листопада Бжанія подав у відставку. Окрім "президента", про відставку заявив "прем'єр-міністр" Олександр Анкваб.