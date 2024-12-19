В парламенте Абхазии экс-мэр Сухуми открыл стрельбу: один депутат погиб (фото)

Местные СМИ сообщают, что во время спора Адгур Харазия выстрелил и ранил Кана Кварчию. Вахтанг Голандзия, который пытался их разнять, получил смертельное ранение.

Related video

В здании парламента непризнанной республики Абхазия произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия. Оппозиционер Кан Кварчия получил ранения. Инцидент произошел во время обсуждения законопроекта о запрете майнинга криптовалюты. Об этом сообщил местный Telegram-канал АМРА-life в четверг, 19 декабря.

По предварительным данным, конфликт возник между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчией. В ходе словесной перепалки Харазия достал огнестрельное оружие и начал стрелять в Кварчию. Депутат Вахтанг Голандзия пытался вмешаться, чтобы остановить конфликт, но получил смертельное ранение.

Вахтанг Голандзия Фото: АМРА-life / Telegram

Кан Кварчия получил огнестрельное ранение в плечо и волосистую часть головы. Сейчас он находится в операционной, где ему оказывает помощь команда хирургов.

По словам исполняющего обязанности главного врача сухумской Республиканской больницы Эрика Хатхуа, Голандзию привезли в критическом состоянии. Несмотря на немедленную госпитализацию и попытки реанимации, медикам не удалось спасти его жизнь.

Подозреваемый Адгур Харазия, бывший мэр Сухуми, скрылся с места происшествия. По словам исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии Роберта Киута, на его поиски направлена следственно-оперативная группа.

Адгур Харазия Фото: Из открытых источников

Адгур Харазия имеет криминальное прошлое, пишет "Эхо Кавказа". В 2020 году его задерживали по обвинению в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, а также за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Тогда он ранил сотрудника администрации центрального рынка Сухуми.

Российский Telegram-канал Baza отмечает, что в Абхазии очень остро стоит вопрос с майнингом (процесс создания новых структур, необходимых для функционирования криптовалюты, — ред.) Непризнанной эспублике катастрофически не хватает электричества. Дефицит электроэнергии резко вырос после разрешения в 2019 году майнинга криптовалюты и с тех пор только растет ежегодно. При этом количество легальных и нелегальных майнинговых ферм постоянно увеличивается.

Напомним, 16 ноября "президент" Абхазии Аслан Бжания заявил о перевороте, после того, как в Сухуми начались протесты против соглашения с Россией.

19 ноября Бжания подал в отставку. Кроме "президента", об отставке заявил "премьер-министр" Александр Анкваб.