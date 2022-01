США и ЕС следуют за Китаем: биткоин и другие токены рухнули на фоне возможного запрета

Регуляторы требуют полностью запретить майнинг или перейти на более экологичные принципы работы.

Биткоин, Ethereum и другие криптовалюты обрушились на фоне возможного запрета майнинга в Европе, США и РФ. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Coingecko.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Как изменился курс криптовалют

По состоянию на утро 21 января курс биткоина составляет $38,9 тыс. — этом минимум с августа 2021 года. За последние сутки он упал на 7%, хотя 20 января торговался на уровне $43 тыс. Рыночная капитализация первой криптовалюты снизилась до $737 589 599 844, а объем торгов за 24 часа составил более $29 млрд. BTC продолжает снижение с ноября, когда достиг рекордной цены в $69 тыс., по сравнению с этим максимумом курс снизился на 46%.

Вторая по величине криптовалюта "Эфириум" (Ethereum) за сутки упала на 8,5% и сейчас оценивается в $2874 (накануне достигала $3257). Ее капитализация составляет $342 746 387 116. Другие популярные криптовалюты также значительно подешевели:

Cardano — $1,24 (-8,8%);

Solana — $129,69 (-8,5%);

XRP — $0,69 (-7,3%);

Terra — $78,06 (-4,9%);

Polkadot — $22,4 (-8,8%);

Dogecoin — $0,153 (-6,9%);

Avalanche — $76,32 (-9,5%);

Shiba Inu — $0,00002578 (-7%).

По данным сайта CoinMarketCap, за день мировая капитализация криптовалют сократилась почти на 8%, и сейчас составляет $1,83 трлн. При этом за 24 часа объем торгов вырос на 43,55% ($100,74 млрд).

ЕС, США и Россия против майнинга

Удешевление криптовалют произошло на фоне того, как государственные регуляторы разных стран один за другим начали предлагать запретить майнинг и использование криптовалют. Как писал Фокус, накануне ввести ограничения предложил Центральный банк России, который заявил о больших рисках для рубля и реальной экономики. Аналитик Андрей Шевчишин считает, что со временем инвесторы и холдеры найдут способ обойти запреты, поэтому повода для паники нет.

Тем временем, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам требует срочно запретить майнинг криптовалют по принципу Proof of Work, когда размер добычи зависит от мощности оборудования конкретной "фермы". В интервью Financial Times вице-председатель ведомства Эрик Теден предложил майнерам перейти на более экологичный и потенциально более эффективный принцип Proof of Stake. В таком случае большое количество майнинг-ферм окажутся бесполезными и перестанут тратить огромное количество энергии.

Подобные меры планируют принять и в США. Как пишет The Verge, 18 января в Конгрессе провели слушание и обсудили, как сделать криптовалюты более экологичными на фоне роста майнинга биткоинов. Политики предложили два основных варианта: использование возобновляемых источников энергии и переход на более экономные блокчейны.

Эксперты, выступившие на слушании, заявили, что майнинг криптовалюты может использовать возобновляемые источники энергии и тем самым развивать "зеленую" энергетику в США. Проблема с солнечными и ветряными электростанциями заключается в том, что они производят непостоянное количество энергии — в зависимости от погоды ее бывает иногда слишком мало или слишком много. Как считают некоторые специалисты, майнеры могут использовать избыточную возобновляемую энергию, которая иначе попросту пропадает, ибо ее негде хранить.

В 2021 году США де-факто стали главным сосредоточием майнинга после введения запрета в Китае. Эксперты считают, что майнинговый бум может вызвать критические последствия для и без того перегруженной энергосистемы и сорвать все попытки Белого дома по улучшению климата.

Ранее писали, как масштабные протесты в Казахстане повлияли на рынок криптовалют. После запрета в США многие майнеры переехали в соседнюю страну, где во время кризиса полностью отключили интернет.