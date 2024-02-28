Биткоин достиг $60 000, но это не предел: криптовалюте прогнозируют рекордный рост

Стоимость всех биткойнов в обращении в этом месяце превысила 2 трлн долларов США — впервые за 2 года. Совсем скоро он может достигнуть исторического максимума и даже превзойти его.

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Курс биткоина (ВТС) растет пятый день подряд, в результате чего виртуальная валюта достигла стоимости в 60 000 долларов США. Новые спотовые продукты, торгуемые на биткойн-биржах в США, привели к его росту ВТС почти на 40% в феврале, передает издание Finance Yahoo.

Последний раз биткойн демонстрировал рост на 4,5% (до $59 244) в ноябре 2021 года. По данным криптоплатформы CoinGecko, стоимость всех биткойнов в обращении в этом месяце превысила 2 трлн долларов США — впервые за 2 года, а цена самого биткоина выросла вдвое всего за 4 месяца.

Трейдеры активно вкладывают в биткойны в преддверии халвинга, который должен случиться в апреле. Халвинг — это процесс, призванного замедлить выпуск криптовалюты. Кроме того, аппетиты инвесторов усилились к высокодоходным активам на фоне новости о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) планирует осуществить серию снижений ставок в этом году.

"Биткойн стимулируется поддержкой постоянных притоков в новые спотовые ETF и прогнозами касательно апрельского халвинга и июньского снижения процентных ставок ФРС", — сказал Бен Лейдлер, стратег по глобальным рынкам розничной инвестиционной платформы eToro.

Уточним, что ETF (Exchange Traded Fund) — это инвестиционный фонд, который формирует портфель активов, а после выпускает собственные акции, привязанные к этим самым активам (ред.).

Инвесторы ожидают, что в этом году ВТС установит новый рекорд, т.к. запуск ETF сделал этот класс активов более доступным для институциональных инвесторов, пишет CNBC. Самая высокая цена у биткоина была в ноябре 2021 года — 69 044$.

"Биткойн по цене 60 тыс. долларов должен привлечь внимание розничных инвесторов, и имеет потенциал к росту, — сказал Антони Тренчев, соучредитель криптовалютной биржи Nexo. — Биткойн приближается к отметке 69 тысяч долларов — это, безусловно, будет сюрпризом, если криптовалюта преодолеет свой предыдущий пик".

Джозеф Эдвардс, руководитель исследования Enigma Securities, уверен, что росту курса криптовалюты способствовало то, что консультанты очень быстро вышли на рынок и начали продавать ETF клиентам. Данные LSEG показали, что только во вторник потоки в 10 крупнейших спотовых биткойн-ETF принесли 420 млн долларов, что является максимальным показателем почти за две недели.

Крипто-инвестор и разработчик программного обеспечения MicroStrategy ранее на этой неделе сообщила, что недавно купила около 3000 биткойнов за 155 млн долларов, соцсеть Reddit также купила небольшое количество биткойнов и Ethereum.

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Что касается Ethereum, то эта криптовалюта за последние дни выросла на 2,2% — до $3320, достигнув еще одного двухлетнего максимума. В феврале ее стоимость увеличилась на 47%, что стало самым большим ежемесячным приростом после роста на 70% в июле 2022 года. Некоторые инвесторы надеются, что регулирующие органы США одобрят заявки на создание ETF на основе спотового Ethereum.

Ранее мы сообщали о том, что женщина заказала убийство мужа в даркнете, а "киллер" просто украл биткоины. Американка хотела, получив его дом, пенсию и страховые выплаты, но оказалась в тюрьме и без криптовалюты.