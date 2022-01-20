В России хотят запретить криптовалюты: эксперт пояснил, как это скажется на рынке

Российский Центробанк опасается обрушения экономики страны. Эксперт утверждает, что холдерам и майнерам паниковать не стоит.

Центральный банк хочет запретить использование, обращение и добычу криптовалют в России. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на доклад ведомства.

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Государственный регулятор предложил ввести ответственность за выпуск и обмен криптовалюты, совершение платежей с их помощью, а также на организацию таких операций и оказание услуг по всей территории страны. Ограничения касаются как юридических, так и физических лиц.

В частности, Центробанк предлагает запретить работу критовалютных бирж, обменников, p2p-платформ, предназначенных для переводов между отдельными пользователями, инвестиции финансовыми организациями в криптовалюты и любые инструменты, связанные с ними. Для этого ведомство намерено подготовить механизмы выявления таких операций и людей, которые будут их осуществлять после введения ограничений, а также внедрить блокировку покупки или продажи криптовалют за фиатную валюту. Планируется также назначить государственный орган, которые будет следить за соблюдением мер.

"ЦБ намерен развивать способы мониторинга рисков при инвестициях в криптовалюту, сейчас он отслеживать только p2p-платежи между физлицами", — сообщает СМИ.

В документе отмечается необходимость сотрудничества с регуляторами иностранных криптовалютных бирж и заключения дополнительных международных соглашений, чтобы получать данные об операциях россиян от бирж и платежных систем. Авторы документа подчеркнули, что "зарубежные системы уже маркируют операции по покупке криптовалюты".

Центральный банк подсчитал, что объем криптовалютных операций физлиц-россиян может достигать $5 млрд, при этом юрлица вкладывают мало. Как уверяет регулятор, ссылаясь на опрос банков и платежных систем, крипту чаще всего покупают для спекуляций, инвестиций, отмывания денег, финансирования террористов или зарубежных переводов. "Риски несет не только прямое владение криптовалютой, но также инвестиции в производные финансовые инструменты. Они возрастут, если россияне продолжат "вливаться" в рынок", — полагают в ведомстве.

Центробанк назвал такие риски, связанные с криптовалютами:

отток денег из РФ и падение курса рубля;

массовый перевод денег из депозитов приведет к ослаблению банков;

полная потеря вложений из-за снижения стоимости криптовалют, мошенничества или киберугроз;

подрыв обращения денег и утрата независимости российской валюты, если крипту будут использовать для оплаты товаров и услуг;

сокращение финансирования реальной экономики;

поддержка преступной деятельности из-за анонимности переводов.

Как запрет криптовалют в РФ скажется на курсе

В комментарии Фокусу Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, указал, что данное заявление ЦБ РФ — не новость, "поэтому уже учитывается в стоимости криптовалют".

"Это проект, а его реализация требует времени и переходного периода. Однако также следует учесть, что закон и его реализация, и жесткий контроль — это разные вещи. Россия одна из активных стран на криптовалютном рынке, поэтому жесткий запрет и контроль приведет к еще большей детенизации рынка, ну и, конечно, к распродажам криптовалют частью держателей!, — отметил эксперт.

По его словам, часть инвесторов и холдеров "найдут способ обхода ограничений, тем более что современных средств и программ достаточно".

"Тут главное — не попасться. Китай вводил ограничения и внедрял технику отслеживания и контроля достаточно долго. Думаю, это будет касаться и РФ, в результате чего держатели и майнеры успеют адоптироваться или перевести часть мощностей в другие регионы с более лояльным законодательством", — прокомментировал Шевчишин.

Ранее писали о том, что все больше стран и регионов запрещают майнинг биткоина. Недавно соответствующие меры приняли Казахстан, Иран, Абхазия, Косово, власти Евросоюза также задумались об ограничениях.