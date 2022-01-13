Существование биткоина под вопросом: все больше стран запрещают майнинг

Казахстан, Иран, Абхазия, Косово пополнили список государств, где добыча биткоина и других криптовалют запрещена или ограничена на официальном уровне. На очереди, возможно, — Евросоюз.

С лета 2021 года список стран, в которых запрещена добыча самой популярной криптовалюты, биткоина, пополнился "новыми именами". Власти Китая объявили майнинг вне закона, в Индонезии запретили транзакции, а позже и регуляторные органы Швеции высказали предложение о запрете добычи криптовалюты на территории ЕС. Что будет с добычей биткоина дальше, и рискует ли данная криптовалюта потерять свои лидерские позиции, рассказывает колумнист Fortune Шон Талли.

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После "изгнания" биткоина из КНР, многие майнеры мигрировали в Казахстан, Иран, Косово и Абхазию, где электроэнергия стоит относительно недорого. Однако без проблем не обошлось. Наплыв криптодобытчиков спровоцировал перебои в электроснабжении, в результате чего местные власти не нашли ничего лучшего, как выразить свое недовольство, пресекая майнинг.

Из-за перерасхода энергии и повсеместных незаконных подключениях, в Косово криптодобыча официально запрещена с 31 декабря 2021 года. Местные власти заявили, что многие майнеры пытаются подключаться к электросетям втихую, чтобы и вовсе не платить за электричество.

Негативные последствия вызвали и перегрузки электроэнергии в Иране. В августе в стране был введен временный мораторий на криптодобычу, а затем, в декабре, он был продлен до марта 2022 года. Как сообщает Шон Талли, нагрузка на сети от майнинга составляет 4% от суммарной нагрузки электросетей.

Автор отмечает, что среди "изгнанных" из КНР майнеров популярностью пользовался Казахстан. Согласно прошлогоднему отчету экспертов из Кембриджского университета, 22% от всего майнинга цифровых активов приходился именно на эту страну. Электросети Казахстана не выдержали нагрузок от работы майнинг-ферм, и в сентябре 2021 года некоторым крупным фермам ограничили пользование сетями, а в ноябре это правило коснулось абсолютно всех добытчиков.

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"В ноябре 2021-го официальная Швеция направила запрос в регуляторные органы ЕС с просьбой запретить майнинг во всем Евросоюзе, посетовав на то, что "зеленая" энергия расходуется не по назначению. Шведские власти уверены, что есть более важны отрасли экономики, которые нуждаются в экологически чистых источниках энергии. Позже требования шведов поддержали в Норвегии", — пишет колумнист.

Абхазию тоже облюбовали майнеры: в 2020 году там находилось 625 майнинг-ферм, из-за чего энергопотребление выросло на 20% и начались повсеместные блэкауты. Правительству пришлось запретить майнинг, а правоохранителям — буквально устраивать облавы на квартиры и дома граждан, майнящих на балконах и на кухнях.

Добыча биткоина в США тоже под вопросом. Автор сообщает, что в благополучных с точки зрения энергетики Техасе и Кентукки сети перегружаются из-за майнеров. Ссылаясь на мнение экспертов крипторынка, он утверждает, что будущее биткоина и других криптовалют под большим вопросом — электроэнергии потребляется слишком много, что может вызвать дефицит. И проблема еще и в высокой волатильности биткоина и альткоинов.

Ранее мы сообщали о том, что согласно отчету Счетной палаты США, преступники могут использовать криптоматы для отмывания теневых средств, полученных от продажи наркотиков.