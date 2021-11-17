Власти Швеции против Bitcoin и Ethereum: политики хотят запретить майнинг в Евросоюзе

Согласно исследованиям, обе криптовалюты за год сжигают вдвое больше энергии, чем все шведские семьи и предприятия.

Правительственные органы Швеции призывают запретить добычу криптовалюты по принципу доказательства работы (Proof of Work) на всей территории Европейского союза. Об этом стало известно изданию Vice.

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Соответствующее обращение подписали главы Управления финансового надзора и Управления по охране окружающей среды Швеции. По словам чиновников криптоактивы приносят социальную выгоду, однако она весьма "сомнительна", потому как в результате их добычи тратится много электроэнергии и увеличивается углеродный след. Влияния майнинга на окружающую среду помешают Евросоюзу реализовать планы по улучшению климатической ситуации, считают политики.

В частности, представители власти обратили внимание на так называемые протоколы проверки "доказательства работы", которые используются основными криптовалютными системами. Благодаря им блокчейны побуждают пользователей совершать более сложные вычисления, а также запускать более энергоемкое оборудование. Для этого могут использовать сотни или тысячи компьютеров, требующих мощных систем охлаждения — все это потребляет огромное количество электроэнергии.

"По оценкам Кембриджского университета и Digiconomist, крупнейшие криптоактивы, Bitcoin и Ethereum, вместе потребляют примерно вдвое больше электроэнергии в год, чем вся Швеция", — отметили авторы.

По подсчетам экспертов, к 2024 году только майнинг биткоина может потреблять больше энергии, чем Италия. Уже сейчас решение одной задачи в блокчейне "сжигает" столько же энергии, сколько домашнее хозяйство за неделю. При этом с апреля по август 2021 года потребление электроэнерии при добыче биткоинов в Швеции выросло на сотни процентов и теперь эквивалентно 200 тысячам домохозяйств.

Из-за экологических проблем, связанных с выбросами углекислого газа, многие майнинг-фермы решили перейти на возобновляемые источники энергии. По словам шведских чиновников, эта тенденция также может нанести ущерб стране, поэтому лучше использовать "чистое" электричество на промышленных предприятиях.

"Швеции нужны возобновляемые источники энергии, на которые нацелились производители криптоактивов, для изменения климата наших основных услуг. Более широкое использование майнерами угрожает нашей способности соблюдать Парижское соглашение", — утверждают они.

Помимо общего запрета на майнинг криптовалюты, официальные лица также призывают европейские государства пресекать новые энергоемкие криптографические операции, а также внедрить правила, которые не позволят криптоинвесторам "рекламировать свою деятельность как устойчивую". В это же время официальные лица ЕС обсуждают финансовые правила для криптовалюты во всем регионе.

Ранее в Индонезии мусульманам запретили торговать и пользоваться криптовалютой. Исламский орган под названием Совет улемов пришел к выводу, что виртуальная валюта противоречит законам шариата, ведь вызывает азарт.